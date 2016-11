Obchvat Vítězného náměstí by mohl být v provozu za pět let

Obchvat pražského Vítězného náměstí v Praze 6 by mohl být v provozu za pět let. Nová silnice by spojila Svatovítskou ulici s Evropskou. Úřady začaly posuzovat dopady projektu na životní prostředí, který Praha 6 zveřejnila v systému EIA. Dejvice zatížil zvýšený automobilový provoz po otevření tunelu Blanka.