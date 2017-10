Zemana odsuzuje i Senát. Výroky o Krymu legitimizoval agresi, tvrdí

Senát se pod současným vedením změnil v nástroj politického boje s prezidentem Milošem Zemanem a stane se zbytečným, pokud v tom bude pokračovat. Tvrdí to tři senátoři z klubu vedeného předsedou Strany práv občanů (SPO) Janem Velebou.



„Máme názor, že v případě pokračování tohoto politického kurzu se Senát Parlamentu České republiky dostane do role zbytné politické instituce,“ uvedl Veleba v prohlášení, které podepsali ještě Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) a Václav Homolka (KSČM), nikoli další člen klubu Jiří Ciencala (za hnutí Občané spolu-nezávislí) či dlouhodobě absentující František Čuba (SPO).



„Dovoluji si ponechat prohlášení tří komunistických senátorů bez komentáře,“ uvedl na dotaz místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu Starostů.



Veleba tvrdí, že Senát má „řádově nesrovnatelně nižší mandát“ než přímo volená hlava státu. K vyjádřením prezidenta se horní komora kriticky vyjádřila už potřetí, připomenul Veleba. Podle něj „tento způsob výkonu politiky, který se stal trvalým jevem, do politické práce a role Senátu nepatří“. Horní komora se tím dostává do situace, která „navozuje u voličů stále sílící diskuse o jeho účelnosti a potřebnosti,“ uvedl.