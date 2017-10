Závislý člověk, ústa Moskvy a dobrý signál, reagují ruští a ukrajinští politologové na Zemana

Ruský politolog Dmitrij Lekuch v článku pro agenturu RIA Novosti označil Zemanova slova o Krymu za důležitý signál a výzvu k obchodu. „Jeho výroky je třeba brát se vší vážností, i když nikoli doslova,“ soudí komentátor. Český prezident podle něj vypustil první veřejný pokusný balónek, protože Západ se ukrajinského břemene chce zbavit a hledá řešení.

Je krajně naivní si myslet, že zkušený Zeman prostě vypustil do světa první, co ho napadlo. Značná část západních elit se vážně zamýšlí nad možností ukončení „ukrajinského projektu“, a to pokud možno pragmaticky, tvrdí Lekuch.

Zeman jako „ústa Moskvy“

Všichni vidí, že tento projekt není v dlouhodobé perspektivě životaschopný. Základní cíl byl navíc splněn: potenciální konkurent byl zničen stejně, jako byla předtím zničena konkurenceschopnost jiných východoevropských zemí. Ukrajina se kromě toho nejen seriózně nechystá bojovat s Ruskem za západní zájmy, ale ještě si dovoluje žádat, aby Západ bojoval sám s Ruskem za cenu hospodářských, politických a informačních ztrát, uvádí ruský politolog.

I ukrajinský komentátor Oleh Ponomar se domnívá, že Krym se může stát předmětem obchodu - nabízí ho ale podle něj Zemanovými ústy Moskva. Zemanův projev je podle něj dobrým signálem. „Nezlobil bych se na starého závislého člověka, který jen tlumočil ruské návrhy. Sám tento signál je příznivý - Rusko nabízí obchod. Sami už nevědí, co s touto (ukrajinskou) zátěží dělat,“ píše Ponomar na své facebookové stránce.

Česko může jen tratit, poznamenal k Zemanovu prohlášení ruský komentátor

Podle ruského komentátora Dmitrije Oreškina svědčí Zemanův projev o tom, že Česko chce od Ruska získat nějaké hospodářské výhody. „Podobné očekávání je chybné. Ruská ekonomika je nyní příliš slabá,“ uvádí autor, který ve svých příspěvcích zastává protikremelská stanoviska.

Rusko se snaží pracovat s těmi, kdo uznávají jeho kontrolu nad Krymem. Žádná evropská země a většina ostatních s tím ale nesouhlasí. Česko riskuje, protože se může vzdálit evropským hodnotám a přiblížit se k ruským. Nic než kritiku ze strany Evropské unie to Česku nepřinese, píše Oreškin.

Přečtěte si další reakce na Zemanův projev:

Ruského politologa Leonida Krutakova zaujal rozpor mezi stanovisky prezidenta Zemana a premiéra Sobotky k řešení krymské krize. Rozdílná stanoviska ho ale neudivují. „Rozděleno není Česko, ale celý Západ. Rusko je úhelným kamenem, díky němuž se to projevilo,“ píše komentátor. Rozkol podle něj probíhá mezi evropskými globálními a nacionálními silami.

„Rusko je část Západu, část západní křesťanské civilizace, ať se to někomu líbí nebo ne. Nic s tím nejde dělat. Proto jsou pokusy dělit Rusko a Západ neudržitelné,“ konstatuje Krutakov.

Související články: