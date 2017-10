Ukrajina v reakci na Zemanova slova zvažuje protest. Neměl mandát vlády, ujišťuje Sobotka

„Česko hájí respektování mezinárodního práva. Sankce EU proti Rusku jsou svázané s plněním dohod z Minsku, bez naplnění těchto dohod je nelze rušit,“ sdělil Sobotka.

Za zachování sankcí do doby, než budou splněny minské dohody, se dnes postavil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zemanovy výroky podle něj nejsou v souladu s tím, co Česko prosazuje na mezinárodních fórech. „K tomu, co se stalo s Krymem, ale i na Donbasu, nemůžeme zůstat lhostejní. Změny hranic států a porušování mezinárodních dohod je něco, k čemu nemůžeme mlčet,“ doplnil.

Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 10. října 2017

Zemanův projev kritizovali i představitelé dalších vládních stran. „Dnes před 79 lety bylo dokončeno obsazování československého pohraničí Německem. Kompenzací Evropě však nebyl kýžený mír, ale tábory a plyn,“ uvedlo dnes na twitteru ministerstvo kultury, v jehož čele stojí lidovec Daniel Herman.

Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky (za ANO) překračuje Zeman své kompetence a jeho projevem by se měla zabývat vláda. „Po vystoupení Zemana v RE (Radě Evropy) bych očekával, že každá státotvorná politická strana i hnutí musejí vyzvat své voliče, nevolit v lednu Zemana,“ doplnil.

Výroky hlavy státu odsoudili také zástupci některých opozičních stran ve Sněmovně. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že Zeman svým vystoupením opět poškodil Česko v zahraničí. Kalousek označil Zemanova slova za nehorázná a v rozporu s českou zahraniční politikou. „Českou republiku v civilizovaném světě poškozuje,“ řekl. Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška prezident nemá žádný mandát k tomu říkat své osobní názory na mezinárodním fóru, vydávat je tím za postoj republiky a ještě radit Ukrajině. „Jeho chování jen potvrzuje, že je pátou kolonou Ruska,“ míní Ženíšek.Místopředseda ODS Martin Kupka mluvil o dalším prezidentově faulu.

Ministerstvo zahraničí ve stanovisku připomnělo, že platnost protiruských sankcí byla rozhodnutím summitu Evropské unie přímo navázána na úplné naplnění minských dohod. „Přehodnocení sankcí před tím, než pominou důvody proti jejich uvalení, by znamenalo zpochybnění důvěryhodnosti politiky EU. Při rozhodování o dalším osudu sankcí je třeba mít na zřeteli potřebu zachovat jednotu Evropské unie,“ sdělilo ministerstvo.

Mávnutí rukou nad agresí? Ostuda

Kupka zdůraznil, že na porušení mezinárodních smluv a na agresi nelze říci, že jde o hotovou věc. „Taková relativizace a mávnutí rukou vždycky v historii připravily půdu pro ještě větší zvůli. Je to další faul pana prezidenta,“ napsal Kupka. Podle poslankyně ODS Miroslavy Němcové nemluvil Zeman o českých prioritách, ale o zájmech Ruska. „Finančně nebo jinak kompenzovat Ukrajině Krym znamená souhlasit s principem vojenské agrese, okupace a zabrání cizího území,“ sdělila. Podpora ozbrojené agrese prezidentem České republiky je ostudná, dodala Němcová.

Zemanovým slovům se na sociálních sítích podivil místopředseda vládní KDU-ČSL Marian Jurečka. „Kompenzace za Krym? Jak toto může prezident našeho státu s naší historii vůbec říci! Mezinárodně uznané hranice jsou nedotknutelné!“ napsal.

K záležitosti se na pražské konferenci Forum 2000 vyjádřil i bývalý rakouský prezident Heinz Fischer. „Myslím, že je třeba, aby Evropa anexi Krymu Ruskem kritizovala. Nemůžeme to přijmout jako fait accompli,“ řekl.

Zděšení na Ukrajině: Je to cynik a alkoholik, ať prodá Rusům Prahu a Karlovy Vary!

Prezidentova vyjádření pobouřila politiky v Kyjevě. Ukrajinská média označila Zemanova slova za skandální. „Ukrajina nebude prodávat své občany, území, svrchovanost, čest a důstojnost. To se neprodává,“ citovala ukrajinská tisková agentura Unian místopředsedkyni ukrajinského parlamentu a šéfku ukrajinské delegace ve Štrasburku Irynu Heraščenkovou.

Zemanovo vystoupení označila za „vrchol cynismu“, ve Štrasburku podle ní promluvil opak Václava Havla, „antiHavel“. Bylo jí líto české delegace, která se podle Heraščenkové musela cítit trapně kvůli Zemanově bezzásadovosti a nemorálnosti.

Ještě více než Zemanova slova ukrajinskou političku rozhořčili ti z evropských poslanců, kteří řečníkovi zatleskali - přestože není žádná novinka, že jsou politici, jejichž čest je na prodej.

Zeman vyznamená vídeňského starostu Häupla. Ten s ním nechtěl mít nic společného

„Jestli lze prodat Krym, tak český prezident může Putinovi prodat Prahu a Karlovy Vary. Putin dá peníze i ropu,“ zareagoval na facebooku poslanec Oleksij Hončarenko z vládní strany ukrajinského prezidenta Blok Petra Porošenka. Zeman podle něj zaprodal památku obětí sovětské invaze v srpnu 1968, protože se mu zrovna hodí zapomenout na ruské tanky v českých ulicích - ale tyto tanky jsou nyní v ulicích ukrajinských měst.

Další ukrajinský poslanec Leonid Emec na facebooku označil českého prezidenta za „darebáka, ničemu a alkoholika“, vybízejícího Evropu k družbě s Ruskem, aniž by se jediným slůvkem zmínil o ruské agresi.

„Bylo by zajímavé zjistit, zda by souhlasil, kdyby mu Hitler nabídl kompenzaci za obsazení Sudet,“ poznamenal na Zemanovu adresu ukrajinský poslanec Borislav Bereza, jehož citoval ruský server Newsru.com. Bereza také řekl, že lékaři Zemanovi doporučili, aby omezil pití alkoholu, ten ale prohlásil, že nebude pít míň. A z dnešního Zemanova vystoupení je podle ukrajinského poslance jasné, že český prezident své slovo dodržel.

Ukrajinský velvyslanec při Radě Evropy Dmytro Kuleba označil Zemana za prostinkého herce, ochotně hrajícího svou roli v představení, jehož režiséři jsou v zákulisí.

Šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin podle listu Ukrajinska pravda poradil nechat „nepolepšitelného“ Zemana být a válčit s „režiséry“, kteří Zemana poslali na scénu, protože dobře věděli, co bude hlásat.

Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Dmitrij Kosačov podle agentury RIA Novosti uvedl, že „plně sdílí“ první polovinu Zemanova výroku, tedy že připojení Krymu k Rusku je vyřízená věc. Pochybuje však o šancích Ukrajiny dostat za poloostrov jakékoli odškodnění.

Ideu odškodnění odmítl i Kosačovův zástupce v senátním výboru Andrej Klimov. „To by mohlo dospět až k tomu, že se někomu zalíbí Kaliningradská oblast, pak Sachalin a tak dále,“ řekl televizi RT. Krym je součástí Ruska a jediným řešením pro Ukrajinu je uznat tuto realitu a pokusit se mít nějaké výhody ze spolupráce s Ruskem, zdůraznil.

Kaliningradská oblast byla před válkou součástí Německa a jižní část Sachalinu drželo Japonsko.

