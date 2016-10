Zástupci Grandi Stazioni opět nepřišli předat hlavní nádraží

Podle ministra dopravy ale nepřítomnost lidí z Grandi Stazioni znamená, že si vlastní vinu uvědomují. Firma měla podle Ťoka 13 let na to, aby nádraží opravila, což se nestalo.

Dnes se tak stane správcem nádraží Správa železniční cesty, uvedl Ťok. Správa nedávno převzala od Českých drah přes tisíc nádraží, dodal ministr. Je přesvědčený, že se i o pražské hlavní nádraží řádně postará.

Grandi Stazioni měla mít nádraží pronajaté na dalších 30 let, pokud by do 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. Firma již dříve uvedla, že pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, bude požadovat 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za rekonstrukci odbavovací haly a rovněž náhradu za ušlý zisk z dalších let provozu nádraží.

Správa železnic je naopak ochotna společnosti vyplatit částku, kterou prokazatelně na pražském hlavním nádraží prostavěla. Mimosoudní dohodu preferuje mimo jiné i její generální ředitel Pavel Surý. Nevyloučil ale, že celá věc skončí u soudu.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.

