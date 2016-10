Správa železnic dnes převezme budovu hlavního nádraží

Grandi Stazioni bude dnes postupovat v souladu s právem, řekl bez dalších podrobností mluvčí Grandi Stazioni Martin Hamšík. Firma nicméně stále trvá na tom, že k ukončení spolupráce s ní nemá správa železnice zákonný důvod. Pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, bude požadovat 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za rekonstrukci odbavovací haly a rovněž náhradu za ušlý zisk z dalších 30 let provozu nádraží.

Právě o 30 let by se podle SŽDC měla smlouva s Grandi Stazioni automaticky prodloužit, kdyby společnost do dnešní půlnoci stihla zrekonstruovat nádraží včetně historické Fantovy budovy. Z ní ale společnost za 13 let zrekonstruovala jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou. Boční trakty včetně fasády památkově chráněného objektu dosud na opravy čekají.

Správa železnic minulý týden uvedla, že převzetí objektu provoz nádraží neovlivní a cestující jej nepoznají. Správu objektu má na starosti společnost ISS, se kterou už státní správce železnic o průběhu převzetí nádraží jednal. Zároveň SŽDC oslovila nájemníky, se kterými chce jednat o prodloužení nájemních smluv.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.

O poměrech týkajících se hlavního pražského nádraží čtěte více:

Grandi Stazioni končí na Hlavním nádraží. Za 13 let nedokončilo rekonstrukci

Dokončeno: nádraží patří SŽDC. Stát slibuje lepší „časy“

ČD převádí nádraží na správu železnic. Za 3,3 miliardy