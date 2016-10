SŽDC chce Grandi Stazioni zaplatit prostavěné peníze za nádraží

SŽDC podle Surého upřednostňuje mimosoudní dohodu, i když připustil, že zřejmě spor nakonec bude muset rozhodnout soud. „My samozřejmě chceme ten majetek nabýt za takových okolností, aby to zhodnocení bylo seriózní. Pokud to bude mimosoudní cestou, budeme rádi, pokud to bude soudní cestou, rádi se zúčastníme. Jsme připraveni firmě Grandi Stazioni uhradit technické zhodnocení majetku po odpisech,“ uvedl Surý. Konkrétní výši částky odmítl zveřejnit.

Správa železnice vypověděla Grandi Stazioni smlouvu k dnešní půlnoci poté, co firma nestihla dokončit rekonstrukci historické Fantovy budovy na hlavním nádraží. Z ní ale společnost za 13 let zrekonstruovala jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou. Boční trakty včetně fasády památkově chráněného objektu dosud na opravy čekají. „Není žádná právní cesta, jak bychom mohli pokračovat dál,“ podotkl Surý.

Grandi Stazioni, která měla mít nádraží pronajaté na dalších 30 let, již dříve uvedla, že k výpovědi není žádný důvod a pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, bude požadovat 1,2 miliardy korun jako kompenzaci za rekonstrukci odbavovací haly a rovněž náhradu za ušlý zisk z dalších let provozu nádraží. Dnešního předávání budovy se firma neúčastní.

Vedení SŽDC podle náměstka Tomáše Drmoly nabídne všem 50 nájemcům nádraží uzavření nové nájemní smlouvy za stejných podmínek, jako mají Grandi Stazioni. „Již jsme kontaktovali 43 nájemců a budeme hovořit i se zbývajícími sedmi. Smlouvy budou uzavřeny na začátku příštího týdne,“ řekl.

„Jsme jediní, kdo poskytuje klientům v objektu hlavního nádraží zdravotní péči, proto tu situaci sledujeme se zvláštní pozorností. Přístup vlastníka mohu označit za korektní, máme průběžné informace, máme i garance, že tyto služby budeme moci pacientům poskytovat i nadále. Dokonce i ve státní svátek,“ uvedl mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Podle generálního ředitele správcovské firmy ISS Jana Boháčka bude hlavní nádraží v oblasti služeb a zázemí dál fungovat. Nebudou tedy nijak přerušeny dodávky tepla, osvětlení, chod toalet nebo eskalátorů. S ISS by měla mít SŽDC uzavřenou novou smlouvu k dnešní půlnoci.

Současný stav budovy včetně rozestavěných částí musí pro převzetí zdokumentovat soudní znalec. V objektu nádraží byla pro dnešní den a noc na pondělí zesílena ostraha. Hamšík dodal, že smlouva italské společnosti na pronájem prostor vyprší o půlnoci a do té doby není důvod cokoliv předávat. Firma podle něho oznámí další postup v pondělí.

Grandi Stazioni do letošního června většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group. Předloni česká pobočka Grandi Stazioni hospodařila se ziskem 54 milionů korun při výnosech přesahujících 144 milionů korun.