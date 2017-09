Trump navrhl největší daňovou reformu za třicet let. Čeká jej boj v Kongresu

Podle prezidenta reforma přinese úlevu americké střední třídě, federálnímu zdanění by podléhala jen menší část příjmů typické středostavovské rodiny. Pro jednotlivce by se stávajících sedm daňových sazeb sloučilo do tří: 12, 25 a 35 procent. Podle zdroje listu Financial Times z Trumpovy administrativy však zatím není rozhodnuto, na jak vysoké příjmy by se ty které sazby měly vztahovat.

Zdanění firemních zisků má podle návrhu klesnout na 20 procent ze současných 35 procent, přičemž původní Trumpův návrh byl ještě o pět procent nižší. V porovnání se světovým standardem společnosti v USA platí daně vysoké a snížení požadují už roky. Pravdou však je, že díky legislativním mezerám a daňovým zvýhodněním mnoho z nich platí mnohem méně než definovanou sazbu.

Prezident Donald Trump na demokratické zákonodárce apeluje, aby plán podpořili, přestože návrh s nimi konzultován nebyl. Demokraté poukazují na to, že navrhovaná opatření by vyústila v nárůst schodku federálního rozpočtu a spíše než střední třídě by přinesla daňové úlevy bohatým Američanům. Podle názoru analytiků by se obrovské snížení daní promítlo jak v růstu rozpočtového deficitu, tak zadlužení, pokud by hospodářský růst nebyl tak vysoký, jak republikáni plánují.

Trump prohlásil, že bohatí Američané by z jím navrhované daňové reformy neprofitovali a že o snížení zdanění firem na 20 procent s republikány diskutovat nebude. „Myslím, že bohatým lidem reforma přinese jen velmi malý prospěch,“ řekl Trump reportérům. A co se týče korporátní daně, „chtěl jsem začít na 15 procentech a máme 20 procent - 15 bylo tak nízkých, že bychom přišli o příjmy. Tak máme 20 procent, dvacítka je mé číslo a diskutovat o němu nebudu,“ řekl Trump.

Republikáni ani Bílý dům nepředložili žádný propočet, o kolik by snížení daní rozpočet připravilo. Nicméně nezisková organizace Tax Foundation před časem odhadla, že státní pokladna by v příštích deseti letech přišla o 5,9 bilionu dolarů (131 bilionů korun).

Republikáni zdůrazňují, že daňový zákon je zastaralý a naléhavě potřebuje zásadní úpravu, neboť má negativní dopad na konkurenceschopnost amerických firem a některé vyhání do zahraničí. Přestože ovládají Bílý dům i Kongres, za Trumpovy éry se jim dosud nepodařilo prosadit žádnou větší legislativní změnu.

