Republikánům se nedaří torpédovat Obamacare. Zrušili hlasování

„Ne,“ odpověděl senátor Jeff Flake na dotaz k plánům pro hlasování v Senátu tento týden. Podobně se vyjádřil i senátor Bill Cassidy. „Nemáme hlasy,“ řekl.

Senátorka Susan Collinsová se v pondělí stala již třetím republikánským zákonodárcem ve stočlenné komoře, který veřejně oznámil, že pro návrh z dílny svých spolustraníků ruku nezvedne. Collinsová podle agentury Reuters uvedla, že místo snahy o zrušení částí reformy známé jako Obamacare by se politici měli zaměřit na nahrazení jejich nefunkčních částí, a to společnou snahou obou politických stran.

Již před ní deklarovali svůj odpor k návrhu senátoři John McCain a Rand Paul. Bez jejich hlasů zůstalo republikánům 49 hlasů ze 100, což na schválení návrhu nestačí. Text by v případě hlasování čekal stejný osud, jako dosud poslední neschválený návrh z července.

Návrh spoluvytvořený umírněným senátorem Lindseyem Grahamem, jehož jméno mělo podle představ republikánských lídrů přesvědčit k podpoře středovější politiky typu McCaina, přesouval podstatnou část financování povinného zdravotního pojištění z federální pokladny na jednotlivé státy. To by podle kritiků vedlo k výraznému omezení peněz do programu pro příjmově nejslabší obyvatele. Podle nezávislých odhadů by po přijetí návrhu mohlo do deseti let přijít o zdravotní pojištění na 32 milionů Američanů.

Trump, pro kterého je neúspěšná snaha o zrušení a náhradu Obamacare jedním z hlavních politických neúspěchů, se opřel do republikánů, kteří podle něho nechtějí hlasovat pro nový návrh kvůli obavám z reakcí veřejnosti. „Nemají odvahu, aby pro něj hlasovali,“ prohlásil prezident. V posledních dnech však začal mluvit o pozdějším zrušení systému, čímž dal podle médií najevo, že příliš nevěří v úspěch aktuálního a nyní již opuštěného návrhu.

