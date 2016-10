Putin: Trump chce oslovit voliče srdcem

Okázalá a nestandardní kampaň republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států vychází z toho, že Donald Trump je zosobněním obyčejných voličů, které chce oslovit srdcem. Dnes to na konferenci mezinárodního Valdajského diskuzního klubu v jihoruském Soči prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň i opětovně odmítl, že by Rusko neslo odpovědnost za vměšování se do prezidentských voleb v USA