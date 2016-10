Nové protiruské sankce není na koho uvalit. V Kremlu došli kandidáti

Možnosti uvalení sankcí na jednotlivce se vyčerpaly, tvrdí analytik Michael Kofman z Kennan Institutu Wilsonova Centra ve Washingtonu. Americké a evropské sankční seznamy proti Rusku již nyní zahrnují stovky lidí od vysokých kremelských představitelů až po motorkáře z proslulého národoveckého klubu Nočních vlků. V Putinově blízkém okolí nezbyl nikdo, kdo by na seznamech ještě nefiguroval. „Pokud byste tedy nechtěli sankcionovat kremelského uklízeče,“ dodává Kofman ironicky.

Podle expertů tak USA zbývá již jen možné rozšíření seznamu o ruské vojenské a obchodní představitele vydělávající prodejem zbraní či střeliva na současném krveprolití v Sýrii, které je podle Johna Kerryho válečným zločinem. „Dalo by se přijít s postihy ruských důstojníků, o kterých je známo, že jsou do operací v Sýrii a v blízkosti Aleppa přímo zapojeni,“ sdělil Bloombergu Eric Lorber, právník z americké Foundation for Defense of Democracies, který se v minulosti sankcemi zabýval. V hledáčku Američanů by se tak podle něj mohl ocitnout kdokoliv, kdo je nějakým způsobem do záměrného použití síly v Sýrii zapojen.

Přímý dopad sankcí na ruskou zahraniční politiku je přitom stále předmětem spekulací. Podle těch, kdo sankce obhajují, měly na Rusko jednoznačný ekonomický dopad. Mezinárodní měnový fond uvádí, že od roku 2015 se ruská ekonomika smrskla o 3,7 procenta. Do konce roku by pak podle MMF měl hrubý domácí produkt Ruska klesnout ještě o dalších 1,2 procenta.

Nepříliš úspěšné sankce

Podle Emmy Ashfordové, výzkumnice na Cato Institute ve Washingtonu, byly protiruské sankce dosud spíše neefektivní. „Kreml zatím nevykázal žádné změny svého chování v souvislosti se sankcemi uvalenými Západem,“ uvádí. A v takovém světle je podle ní těžké ve prospěch zavádění dalších sankcí argumentovat tím, že by ve svém důsledku mohly obrátit přístup Rusů ohledně Sýrie.

Spojené státy mají podle Bloombergu k dispozici efektivnější a drastičtější řešení. Jedním z nich by mohlo být zakázat americkým bankám nakupovat ruské rublové dluhopisy, dalším pak agitace za vyloučení ruských finančních institucí z mezinárodního transakčního systému SWIFT. Podle některých dřívějších spekulací, které rezonovaly (i českými) médii, by se však takové opatření prakticky rovnalo vyhlášení válečného stavu. Další věcí by pak mohlo být celkové embargo ruského energetického exportu. S ohledem na Evropu, která z Ruska v současnosti získává zhruba třetinu své energie, však USA v současnosti takové opatření údajně nezvažují.

