I Zeman vede kampaň. Podle úřadu do ní patří i sběr podpisů

„Pokud někdo sbírá podpisy, tak by měl mít volební účet a mělo by se na něj nahlížet jako na budoucího kandidáta, který už nyní vede kampaň,“ uvedl Outlý. „Sběr podpisů už je technika kampaně, která propaguje kandidáta, je to oslovování voličů,“ poznamenal Outlý. Členové úřadu se na tom podle něho nově shodli dnes.

Podle textaře Michala Horáčka může být jako součást kampaně vnímáno prakticky všechno, co kandidát na prezidenta dělá. „Proto veškeré náklady na petiční kampaň eviduji na svém transparentním účtu. Lze je kontrolovat průběžně a po skončení kampaně budou úřadu řádně vykázány,“ uvedl.

Potíž s názorem úřadu nemá ani bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš. „Pro náš tým se tím nic nemění, jelikož dlouhodobě říkáme, že do našeho účetnictví jako výdaje související s kampaní započítáme veškeré náklady spojené s plánováním kampaně a výrobou, včetně nákladů spojených se sběrem podpisů,“ sdělila Lenka Pastorčáková z Drahošova týmu.

Zatímco Horáček a Drahoš si volební účet zřídili po ohlášení kandidatury, Zeman tak dosud neučinil. Zda si ho založí do pondělí, není jasné. Podle názoru úřadu by měl Zeman do kampaně vykazovat i setkání s občany při svých krajských cestách. Prezident s tím nesouhlasí, volební kampaň při návštěvě krajů podle svého vyjádření nevede. Na další cestu jede příští týden do Moravskoslezského kraje.

Češi si budoucího prezidenta budou vybírat 12. a 13. ledna. Rozhodnutí předsedy Senátu Milana Štěcha o termínu volby bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů toto pondělí, čímž oficiálně začala volební kampaň. Zájemci o křeslo hlavy státu musí do pěti dnů, tedy do příštího pondělí, zřídit transparentní účet pro financování volební kampaně a informovat o tom dohledový úřad.

Tento termín bude úřad pokládat podle Outlého za den zahájení kampaně i pro ty uchazeče, kteří by se rozhodli vstoupit do volebního klání třeba na poslední chvíli. To se vztahuje například na místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS), který má dostatek podpisů pro svou nominaci, ale definitivně se ještě kandidovat nerozhodl. Přihlášky k prezidentské kandidatuře je nutné předložit ministerstvu vnitra nejpozději 7. listopadu.

Zeman by podle dosavadních informací mohl mít až dvě desítky soupeřů. K nejvážnějším zatím patří bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček. Stejně jako Zeman už ohlásili, že disponují více než 50 tisíci podpisy nutnými pro občanskou nominaci.

V kampani bude moci každý z kandidátů utratit nejvýše 40 milionů korun. Pokud by v prvním kole nikdo nezískal nadpoloviční většinu, prezident vzejde z finálového duelu na konci ledna. Finalisté by do kampaně mohli investovat dalších deset milionů korun.

