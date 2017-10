Nezávislost vyhlásím, ale až po jednání s Madridem, řekl Puigdemont

Katalánsko by mělo na základě výsledků referenda z 1. října vyhlásit nezávislost, nechce to však učinit bez jednání s centrální vládou v Madridu. V úterý to prohlásil katalánský premiér Carles Puigdemont v napjatě očekávaném projevu, který nenaplnil obavy Španělska i Evropské unie z jednostranné deklarace nezávislosti. Katalánská opozice označila proslov za marné volání o podporu za hranicemi regionu.