Barcelonským hotelům prý klesly rezervace. Obavy mají i katalánské firmy

Jde o klíčové odvětví ekonomiky Katalánska. Tuto přední turistickou destinaci loni navštívilo 18 milionů turistů, což byla čtvrtina z celkového počtu návštěvníků Španělska.

„Turisté vidí konflikty a demonstrace v ulicích a to se jim nelíbí,“ říká Juan Rosell. „Čím je podnik menší, tím větší má v Katalánsku problémy (…) Přímo jsem telefonoval i dostal nepřímé informace od nezávislých podnikatelů, kteří se velmi obávají tlaku a demonstrací v ulicích,“ řekl bez dalších podrobností.

Katalánská vláda vedená Carlesem Puigdemontem i přes soudní zákaz uspořádala 1. října referendum o nezávislosti, provázené střety pořádkových sil a demonstrantů, bránících uzavření volebních místností.

Více než 90 procent voličů se vyslovilo pro nezávislost, účast dosáhla 43 procent, tvrdí regionální vláda o výsledcích hlasování, které nemohly být ověřeny, protože chyběly nezávislé volební komise. Separatisté pomýšlejí vyhlásit nezávislost Katalánska na základě těchto výsledků.

Ústřední vláda premiéra Mariana Rajoye, která odmítá se separatisty jednat, dokud nerespektují zákony, by v případě vyhlášení nezávislosti mohla pozastavit autonomii Katalánska.

Tváří v tvář této situaci „jsou obavy mých evropských kolegů maximální“ a „právní nejistota je strašná“, tvrdí Juan Rosell, který vyzývá vládu, aby „prosadila zákon“.

„Firmy jsou velice znepokojené, dělají si velké starosti. Nikdo z nás si nemyslel, že bychom se mohli dostat do této situace,“ uvedl Rosell poté, co desítky společností, včetně dvou velkých bank CaixaBank a Banco Sabadell, kvůli perspektivě odtržení od Španělska přemístily svá ústředí mimo region. Pro banky, které se obávají ztráty evropské ochrany v případě, že by nezávislé Katalánsko opustilo Evropskou unii, „neexistují žádné možné alternativy“, usoudil Rosell.

Podle zdroje agentury Reuters bude o možném přesunu své centrály z Katalánska v pondělí jednat představenstvo infrastrukturní firmy Abertis. Společnost staví a provozuje dálnice ve Španělsku, Francii a na obou amerických kontinentech.

