FC Barcelona kvůli referendu hrála bez diváků. Bude si stěžovat

Zhruba hodinu a půl před plánovaným začátkem vedení Barcelony oznámilo, že se zápas hrát nebude. V tom případě by vedoucímu týmu soutěže hrozila kontumační porážka 0:3. Čtvrt hodiny před výkopem (16:15) katalánský klub oznámil, že se utkání uskuteční, ale za zavřenými dveřmi. Část fanoušků Barcelony předtím na twitteru pohrozila, že pokud nebude zápas odložen, vtrhnou v jeho průběhu na hřiště.

Hlasování o odtržení Katalánska vyvolalo v barcelonských ulicích protesty, při nichž zasahuje policie, která proti stoupencům nepovoleného referenda použila i gumové projektily. V ochozech barcelonského stadionu Nou Camp pro téměř sto tisíc lidí se proto očekávala ještě bouřlivější atmosféra než obvykle.

„FC Barcelona odsuzuje události, k nimž dnes došlo v mnoha částech Katalánska ve snaze zabránit tomu, aby jeho občané uplatnili své demokratické právo na svobodu projevu,“ uvedl slavný klub v prohlášení před začátkem zápasu. „Vzhledem k výjimečným okolnostem se vedení rozhodlo, že utkání se bude hrát za zavřenými dveřmi poté, co liga odmítla zápas odložit.“

S odehráním zápasu nesouhlasil místopředseda Barcelony Carles Vilarrubi a na svou funkci rezignoval. Podle šéfa klubu Josepa Marii Bartomeua by Barcelona přišla o šest bodů, kdyby nenastoupila. „Ztratili bychom tři body za neúčast v zápase a tři body jako trest,“ prohlásil. „Litujeme toho, co se dnes dělo v Katalánsku. Je to potlačování svobody projevu, což nás znepokojuje,“ řekl Bartomeu.

Během odpoledne korzovali před Nou Campem zmatení fanoušci, kteří nevěděli, co bude. Byla mezi nimi i rodina z Austrálie, která si pořídila lístky na zápas před čtvrt rokem. Navíc toužili vidět hlavně Brazilce Neymara, který v srpnu přestoupil do Paris St. Germain.

Oba týmy se rozhodly v zápase demonstrovat své politické preference. Fotbalistům Barcelony nebylo v minulých dnech povoleno nastoupit do zápasu v barvách katalánské vlajky - pruhovaných červeno-žlutých dresech, ale nastoupili v nich alespoň při rozcvičení. V utkání hráli s malou katalánskou vlajkou na zadní straně dresu u krku. „Neoblečeme seňeru, ale budeme ji mít na krku a v srdci,“ uvedl místopředseda klubu Jordi Cardoner.

Zástupci Las Palmas pár hodin před utkáním oznámili, že jejich hráči budou mít na dresech vyšitou španělskou vlajku. „Veřejná prohlášení v posledních dnech, zvlášť od našich hostitelů, udělala z tohoto ligového zápasu něco víc než jen sportovní událost. Mohli jsme být jen tichým svědkem na této historické křižovatce, ale rozhodli jsme se jinak. Bez ohledu na to, jak daleko je Estadio Gran Canaria (stadion Las Palmas), nikdy jsme necítili ani to nejmenší pokušení stát se součástí jiné země,“ uvedlo vedení týmu z Kanárských ostrovů v prohlášení.

Před utkáním vyrazil k volební urně mimo jiné barcelonský stoper Gerard Piqué a kritizoval postup policie proti příznivcům nezávislosti. „Je to ostuda, ty obrázky mluví samy za sebe,“ uvedl španělský mistr světa a Evropy, který má na kontě i devět startů za katalánskou reprezentaci.

Hlasovat šly také bývalé barcelonské hvězdy Xavi a Carles Puyol. „Volby jsou demokracie,“ uvedl Puyol na twitteru.

Referendum se čtyřiadvacetinásobného šampiona La Ligy bezprostředně týká. V případě odtržení regionu od Španělska by si slavný klub mohl podle katalánského ministra sportu Gerarda Figuerase vybrat, jakou soutěž chce hrát. V úvahu by prý přicházely španělská, italská, francouzská či anglická liga.

