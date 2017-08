Loterie o golf s Trumpem. Vyhozený Scaramucci měl velké plány

„Nehodlám si honit vlastní triko (ve skutečnosti použil vulgárnější výraz - pozn. autora), nejsem Steve Bannon, jsem tady, abych sloužil zemi. (Reince Priebus) je zas*aný paranoidní schizofrenik.“ Tyto dva nebývale ostré slovní výpady na adresu svých kolegů stály Scaramucciho lukrativní místo v čele komunikace Bílého domu. Velká nevole veřejnosti dohnala Trumpa k činu.

Scaramucci tak musel opustit pozici, na kterou vstupoval s elánem a mnoha nápady na vylepšení mediálního obrazu často kritizovaného prezidenta. Vyplývá to z dokumentu, který měl rozeslat podřízeným jen den před svým odvoláním.

Scaramucciho prvním krokem bylo napravení vztahů s novináři. Bývalý mluvčí Sean Spicer byl pod palbou kritiky kvůli svému arogantnímu chování, častým slovním přestřelkám s reportéry a například rozhodnutím zakázat přítomnost kamer na tiskových brífincích. Kvůli tomu se dočkal i zesměšňování, jeho parodováním zaujala herečka a bavička Melissa McCarthyová.

Nový šéf komunikace, kvůli němuž mimochodem Spicer rezignoval, chtěl novinářům umožnit podávat stížnosti, ze kterých by pak jeho tým vyvozoval důsledky a sjednával nápravu. Svým podřízeným napsal, že Trump může s médii bojovat, ale oni sami ne.

Dalším Scaramucciho záměrem bylo „polidštění“ Trumpa. Prezidenta chtěl vylíčit v lepších barvách a přiblížit jej veřejnosti. Jedním z jeho nápadů bylo uspořádat velkou národní online loterii či charitativní aukci, jejíž vítěz by si s Trumpem poměřil síly v golfu. Dalším pak tvorba videoobsahu, který by byl prakticky vlastní Trumpovou televizní show. Celé oddělení komunikace chtěl Scaramucci vést jako zpravodajský kanál, který by přitom byl schopný své vlastní zpravodajství diktovat.

Trumpovi na jeho komunikačním týmu vadila především častá nečinnost a neschopnost rychlé reakce, stejně jako občasné úniky informací. S tím vším chtěl Scaramucci rychle skoncovat. Ve svém nechvalně proslulém vyjádření pro New Yorker poznamenal, že by všechny, kteří způsobili nějaký únik, nejradši zabil. V prohlášení zaměstnancům pak jednoduše napsal, že kdokoli, kdo provede něco v rozporu s prezidentovou vůlí, bude odvolán. „Komunikace je zákaznická služba a prezident je naším zákazníkem číslo jedna,“ připomněl svým podřízeným. Jeho vzkazy a výzvy ale mohli brát vážně jen jeden den.

