Co znamenají „obrovské náklady“ v řeči Trumpa? 0,0014 procenta

Americký prezident Donald Trump na Twitteru napsal, že americká armáda nemůže být „zatížena obrovskými náklady na zdravotní péči“ transsexuálů. Přitom podle analýzy, jež si zadalo americké ministerstvo obrany, jsou tyto náklady marginální.

Podle výzkumné instituce RAND v americké armádě může sloužit zhruba 2450 transsexuálů v aktivní službě a náklady na jejich zdravotní péči zvyšují celkové náklady armády na zdravotní péči maximálně o 8,4 milionu dolarů (187,3 milionu korun). Ne všichni transsexuálové totiž podstupují operaci a hormonální léčbu.

Celkově taková částka představuje 0,1 procenta nákladů armády na zdravotní péči pro její členy. Z celkového návrhu rozpočtu ministerstva obrany na další finanční rok, který začíná v říjnu, to pak je 0,0014 procenta. Pentagon by měl hospodařit s rozpočtem 574,6 miliardy dolarů (12,7 bilionu korun), upozornila agentura Bloomberg.

Náklady na léčbu transsexuálů v armádě si nechala v minulém roce vypracovat administrativa Baracka Obamy. Ten transgender občanům povolil sloužit v armádě loni.

Trumpovy tweety ohledně transsexuálů:

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. července 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. července 2017

Podle demokratických politiků jde o „nechutný“ zákaz a poškodí právě komunitu LGBT (lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály).

Kritikům se nelíbí, že právě armádní složky jsou pro transgender občany Spojených států největším celonárodním zaměstnavatelem. Takoví lidé jsou vystaveni vyššímu riziku, že budou nezaměstnaní a upadnou do chudoby. Jejich míra nezaměstnanosti je dvakrát vyšší než u průměrného Američana.

Tweet nestačí

Aby Trumpův zákaz začal platit, musí vydat exekutivní příkaz, zatím tak učinil pouze na Twitteru. „Tweet není očividně politikou,“ rýpl si do prezidenta Evan Young, prezident Transgender American Veterans Association. Sám Young sloužil v armádě jako major 14 let a změnu pohlaví podstoupil poté, co armádu opustil.

Z výzkumu Williams Institute z roku 2011 vyšlo najevo, že mezi 6546 oslovenými transsexuály bylo 20 procent, kteří sloužili v ozbrojených silách. „Transgender osoby chtějí sloužit v armádě ze stejných důvodů jako kdokoliv jiný,“ uvedla Jody Hermanová, která se na studii v roce 2011 podílela.

Samotné ministerstvo obrany neumí přesně vyčíslit, kolik transsexuálů v armádě slouží. Zveřejňované počty jsou jen odhady.

V současné době v armádě USA slouží 1,3 aktivních pracovníků a dalších 800 tisíc v rezervách. Podle odhadu RAND by mohlo o operaci spojenou se změnou pohlaví uvažovat asi 130 lidí v armádě.

Nejznámějším transgender americkým vojákem je Chelsea Manningová, která ještě jako Bradley Manning poskytla WikiLeaks utajované armádní dokumenty. V roce 2013 byla odsouzena k 35 letům vězení.

17. ledna 2017 zrušil prezident Obama zbytek trestu pro Manningovou. K propuštění došlo 17. května 2017.

Změna pohlaví Chelsea Manning a její propuštění z vězení:

Chelsea Manningová postoj Trumpa a vedení armády ohledně transgender Američanů označila za zbabělost.

so, biggest baddest most $$ military on earth cries about a few trans people but funds the F-35? sounds like cowardice #WeGotThis — Chelsea E. Manning (@xychelsea) 26. července 2017

