Napětí v Bílém domě. Nový šéf komunikace vulgárně uráží kolegy

Scaramucciho, bývalého finančníka z Wall Street, jmenoval prezident do svého týmu minulý pátek. Krátce nato nový šéf komunikace překvapivě obvinil Priebuse z úniků informací a vyzval Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby se jeho jednáním zabýval.

V rozhovoru s reportérem magazínu New Yorker Scaramucci své útoky ještě zesílil, když Priebuse nazval „zas*aným paranoidním schizofrenikem“. Znovu personálního šéfa Bílého domu obvinil z úniků informací a předpověděl, že brzy odstoupí.

Nemilosrdně kritizoval i Bannona, který údajně zneužívá Trumpovy slávy, aby se sám zviditelnil. „Nehodlám si honit vlastní triko (ve skutečnosti použil vulgárnější výraz - pozn. red.), nejsem Steve Bannon, jsem tady, abych sloužil zemi,“ řekl.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA