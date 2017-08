Trump odvolává šéfa komunikace Scaramucciho. Ve funkci byl jen pár dní

Americký prezident Donald Trump se rozhodl odvolat šéfa komunikace Bílého domu Anthonyho Scaramucciho, který byl do funkce jmenován teprve před jedenácti dny. Informaci deníku The New York Times (NYT) potvrdil Bílý dům s tím, že sám Scaramucci dospěl k názoru, že by měl odejít. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová připustila, že Trump pokládal za nepřiměřené nedávné slovní výpady Scaramucciho vůči kolegům.