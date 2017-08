Kiska jako varování. Prezidentem by neměl být Marťan, vzkazuje Klaus

„Myslím si, že prezidentem nemá být Marťan, myslím vůči politickému systému. Když vidíme, co se stalo na Slovensku, že byl zvolen prezident (Andrej) Kiska, no tak to by pro nás všechny mělo být zásadním varováním, aby se něco takového nestalo u nás. Prostě to musí být někdo z politického systému, s jistou zkušeností, kdo tuší o co v té politice jde,“ řekl Klaus. Dodal, že když vidí „pány Kulhánky a Horáčky“ a všechny další, tak ho trošku jímá hrůza.

Klaus dnes také řekl, že za klíčové považuje parlamentní volby. „V tomto smyslu jsou prezidentské volby druhotné, nemyslím, že nezajímavé, protože se tam rojí kandidáti, které považuji za šílené a úsměvné, že se o něco takového pokouší. Ale jestli se může něco změnit v naší zemi, tak to jsou volby parlamentní, ani v tomto případě mně rozložení karet mezi jednotlivými politickými stranami nedává velkou naději, že by se něco v naší zemi po volbách mohlo zlepšit k lepšímu,“ řekl Klaus.

Současný prezident Miloš Zeman oznámil, že chce příští rok prezidentskou funkci obhajovat. Jeho vyzyvateli jsou například textař a podnikatel Michal Horáček, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek, lékař Marek Hilšer, podnikatel Igor Sládek nebo bývalý šéf kabinetu Jiřího Rusnoka Karel Štogl.

