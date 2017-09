Němečtí Zelení i FDP chtějí vládnout. Potřebují se navzájem

„Jsme připraveni a schopni vstoupit do vlády,“ stojí podle německého tisku v návrhu usnesení svobodných demokratů. Volební lídryně Zelených Katrin Göringová-Eckardtová zase ve svém projevu hovořila o odvaze zemi spoluutvářet i na spolkové úrovni.

Preference svobodných demokratů se týden před volbami podle průzkumu pro list Bild am Sonntag pohybují kolem devíti procent, Zelené by teď podpořilo osm procent voličů. Ani v jednom případě by takový výsledek podle všeho nestačil na vytvoření dvoučlenné koalice s konzervativní unií CDU/CSU, která je s podporu kolem 36 procent voličů jasným favoritem hlasování.

Jedinou reálnou cestou do vlády je tak pro obě strany vytvoření trojkoalice s CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. O této možnosti krátce před koncem předvolební kampaně ale vedoucí činitelé dvojice stran hovoří stále skeptičtěji. „Mně k tomu chybí fantazie,“ poznamenal nedávno šéf FDP Christian Lindner, který poukazuje třeba na rozdíly v uprchlické politice. Volební lídr Zelených Cem Özdemir zase takovou koalici označil za více než nepravděpodobnou.

Aktuální prognóza volbeních výsledků (Forschungsgruppe 15. září, zisk v %)

CDU/CSU SPD AfD FDP Die Linke Zelení 36 23 10 10 9 8

V podobném duchu se vůči sobě obě strany vymezovaly i dnes. Předseda FDP Lindner uvedl, že Zelení už nemají šanci na třetí místo ve volbách. Göringová-Eckardtová zase poznamenala, že svobodní demokraté popírají realitu. Problémy u FDP vidí například v klimatické, sociální nebo zahraniční politice.

Obě strany se shodly alespoň na tvrdé kritice protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo (AfD). Právě ta má spolu s Levicí teď nejlepší šance stát se po volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V aktuálním průzkumu má AfD podporu 11 procent voličů, Levice deseti procent. Druhé místo by si bez obtíží měli pohlídat sociální demokraté, kterým by nyní dalo hlas 22 procent voličů.

