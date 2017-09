Merkelová, nebo Merkelová? Proč nemá německá politička konkurenci

„Nemám tušení, nevím,“ odpovídá na tuto otázku padesátník Bernard Schmiede, který na konci srpna Merkelovou přišel podpořit na její předvolební vystoupení do Quedlinburgu v Sasku-Anhaltsku. „Já to prostě nedokážu pochopit, nerozumím tomu,“ říká s pokrčením ramen zase Enrico Komning, který v Meklenbursku-Předním Pomořansku kandiduje za protiimigrační a protiislámskou Alternativu pro Německo (AfD), která se vůči Merkelové tvrdě vymezuje.

Většinou až na opakované dotazy začínají příznivci dlouholeté šéfky Křesťanskodemokratické unie (CDU) hovořit o tom, že se jim líbí její věcnost, pragmatičnost nebo to, že stojí nohama pevně na zemi. Mluví také o rozsáhlých zkušenostech a kontaktech Merkelové, její schopnosti obrousit hrany u kontroverzních témat nebo o tom, že se Německu daří velmi dobře. „Kdo by to dělal lépe?,“ ptají se také často.

Právě pocit, že rodačka z Hamburku nemá na německé politické scéně reálnou alternativu, se zrcadlí i v průzkumech veřejného mínění, podle nichž by si ji v čele vlády znovu přálo více než dvakrát tolik Němců než jejího vyzyvatele Martina Schulze ze sociální demokracie. Vnímaný nedostatek alternativ byl dobře patrný i v jedné z nedávných televizních debat o politice. „Merkelová nebo Merkelová?“, stálo v jejím názvu.

Do karet dceři evangelického teologa, která vyrůstala ve východním Německu, hraje podle odborníků i dobrá ekonomická kondice země, většinová spokojenost Němců s vlastní situací, poměry uvnitř CDU nebo neklidná situace na mezinárodní scéně. „Předpokladem pro (silnou pozici Merkelové) je relativně stabilní ekonomická situace,“ vysvětluje politolog z univerzity v Erfurtu Andreas Anter s odkazem na velmi nízkou nezaměstnanost a obrovské přebytky zahraničního obchodu.

„Pak je tu vnitrostranická dimenze. Angela Merkelová má svoji stranu pevně v rukou,“ podotýká Anter s tím, že se jí podařilo všechny potenciální soupeře eliminovat. Na vrcholu migrační krize sice Merkelové i její straně poměrně výrazně klesla podpora a média dokonce spekulovala o tom, jestli se jí někdo na čele CDU i vlády nepokusí nahradit, nakonec ale situaci ustála.

Právě kvůli migrační krizi a otevřené uprchlické politice přišla konzervativní unie CDU/CSU o část pravicových voličů, které jí přebrala AfD, u jejíchž podpůrců Merkelová dodnes budí vášnivé emoce, jež jsou jedním z mála faktorů, který jí komplikuje jinak celkem pohodovou kampaň. „Paní Merkelová je podvodnice a lhářka,“ shrnuje hněv části Němců jednou větou východoněmecký důchodce Gerhard Kroos. Na druhé straně CDU/CSU z velké části ovládla politický střed, takže jí aktuální průzkumy přisuzují podporu kolem 38 procent voličů.

K podpoře političky, které se někdy přezdívá maminka (Mutti), pomáhá i pocit nejistoty z vývoje ve světě. „Když panuje neklid v zahraničních otázkách, tak z toho vždy profituje ten, kdo je momentálně v úřadu,“ říká politolog z univerzity v Düsseldorfu Stefan Marschall, který poukazuje na vývoj ve Spojených státech, Turecku nebo situaci kolem brexitu.

V neposlední řadě kancléřce - stejně jako jejím předchůdcům Adenauerovi a Kohlovi - nahrává to, čemu Němci říkají bonus pro držitele úřadu. „Hraje to velmi důležitou roli, protože politik, který je v úřadu, může vždy poukázat na to, že je kompetentní, že ví, jak na to,“ konstatuje politolog Anter, podle něhož vystudovaná fyzička právě na touhu voličů po kontinuitě sází.

Jestli bude Merkelová v pozici kancléřky německým občanům kontinuitu nabízet déle než její předchůdci Adenauer (v čele vlády 1949-63) a Kohl (1982-98) se teprve uvidí, zatím se ale rozhodně nezdá, že by svou kancelář v sedmém patře berlínského kancléřství musela v nejbližších letech opustit.

