Prezidentská volební kampaň začíná. Kandidáti si musejí založit transparentní účet

O znovuzvolení usiluje Miloš Zeman, mohl by mít až dvě desítky soupeřů. K nejvážnějším zatím patří bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček. Stejně jako Zeman už ohlásili, že disponují více než 50 000 podpisy nutnými pro občanskou nominaci. Zájemci o křeslo hlavy státu musí přihlášku podat ministerstvu vnitra do 7. listopadu, které nejpozději 24. listopadu rozhodne o jejich připuštění k volbám.

V kampani bude moci každý z kandidátů utratit nejvýše 40 milionů korun. Pokud by v prvním kole nikdo nezískal nadpoloviční většinu, prezident vzejde z finálového duelu na konci ledna. Finalisté by do kampaně mohli investovat dalších deset milionů korun. Dodržování pravidel bude kontrolovat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Většina potenciálních kandidátů si již transparentní volební účet pořídila. Horáček a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA) už jej podle svých slov úřadu nahlásili. Drahoš tak chce učinit tento týden. Zeman dosud svůj účet veřejnosti nepředstavil.

V případě zájemců, kteří se ještě pevně nerozhodli vstoupit do volebního klání, hodlá úřad podle jeho zástupce Jana Outlého sledovat, zda reálně vedou kampaň, a podle toho postupovat. Do tohoto okruhu patří například místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který má podle svých slov dostatek hlasů pro senátorskou nominaci. Kandidáta na hlavu státu může totiž kromě řadových občanů navrhnout i deset senátorů nebo 20 poslanců.

V hledáčku úřadu bude také Zeman, který ohlásil, že žádnou kampaň nepovede. Úřad ale již v minulosti oznámil, že za ni bude považovat i návštěvy krajů, kde se Zeman potkává s voliči. Hrad takový výklad odmítá s tím, že na krajské cesty prezident jezdí od svého zvolení.

Kontrolnímu úřadu budou muset kandidáti podle zákona také do tří dnů před volbami nahlásit všechna bezúplatná plnění. Ten informace porovná se svými poznatky z doby kampaně. Úřad může porušení zákona pokutovat, samotný výsledek voleb napadnout u soudu nemůže. Během kampaně ale může úřad sankcionovat třeba nezřízení volebního účtu, stránek s informacemi o financování kampaně nebo neoznačování kampaně.

