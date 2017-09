Horáček chce po státu, aby lidem odpustil penále z dluhů

Horáčkův záměr se týká pokut a penále k dluhům, které mají fyzické osoby vůči státu. „Spousta těchto pohledávek je stejně nedobytných a tyto dlouhá léta se táhnoucí dluhy brání návratu lidí do běžné ekonomiky, takže ani nemohou platit daně, a stát tak nepochybně přichází o spoustu peněz,“ uvedl.

Horáček řekl, že lidé do dluhových pastí často padají z banálních důvodů, kdy například opomenou úřadům zaplatit nebo mají s placením zpoždění. „Často se stane, že z banálního malého dluhu to naroste kvůli penále do nesplatitelných nároků,“ podotkl.

Horáček se domnívá, že z několika desítek miliard korun, které lidé dluží na pokutách a penále, je nemalá část nesplatitelná. Je přesvědčen o tom, že jeho návrh mnoha lidem prospěje a nikomu neuškodí. Odpustit penále mají podle něj pravomoc ministr financí a ministr práce a sociálních věcí.

Amnestie by se podle něj měla symbolicky vyhlásit příští rok, kdy se bude slavit 100 let od vzniku Československa. Podotkl, že se chce zasadit, aby stát nebyl drábem. „Já bych chtěl, aby stát projevil dobrou vůli vůči těm, kteří jsou rozhodnutí svůj dluh uhradit. V konkrétním termínu by tedy mohli uhradit svůj dluh bez pokuty. A kdy jindy by měl stát dobrou vůli projevovat než právě při výročí založení republiky,“ dodal Horáček.

Poznamenal, že o svém návrhu už mluvil s lídry politických stran. Návrh podle jeho slov uvítali. S kým už jednal, nechtěl specifikovat.

Kandidát dával i rady konkurentům

Horáček zároveň vyzval ostatní prezidentské kandidáty, kteří už sehnali dostatek podpisů k prezidentské kandidatuře, aby vstoupili do veřejné debaty a předložili své programy. „Řekněte, za čím stojíte a proti čemu se chcete vymezovat,“ řekl.

Horáček patří mezi dosavadní tři největší favority prezidentské volby. Podle průzkumu agentury Focus pro Český rozhlas by hlas Horáčkovi dalo 12,4 procenta oslovených lidí. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš by dostal 13 procent a současný prezident Miloš Zeman 28,1 procenta. Další kandidáti mají podporu v řádu jednotek procent. Průzkum se uskutečnil od 14. do 28. srpna a odpovídalo na něj 1011 lidí, uvedl Český rozhlas na svém webu.

První kolo prezidentských voleb se bude konat 12. a 13. ledna, druhé kolo o dva týdny později. Úmysl kandidovat projevilo v uplynulých měsících více než deset dalších uchazečů. Čas na oficiální ohlášení kandidatury mají do 7. listopadu, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran ale už museli nahlásit svůj volební účet. Zaregistrovalo si je dosud jen sedm politiků.

