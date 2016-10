Brexit volili nevzdělanci, tvrdí bratr Borise Johnsona

Příliš mnoho Britů podle Jo Johnsona (bratra jednoho ze strůjců brexitu a bývalého starosty Londýna Borise Johnsona) cítilo zklamání a čelilo nerovnému přístupu ke sdílení společenských a ekonomických benefitů. To představuje lekci, které se lze díky brexitu přiučit. Sdělil Johnson podle listu Telegraph během konference konzervativní strany.

Poučení z brexitu?

A učit by se z ní podle toho, co naznačil, měly především britské univerzity. „Existuje vzájemná souvislost mezi vysokoškolskou docházkou, vzděláním obecně a náchylností k volbě brexitu,“ uvedl. Statistické průzkumy ukazují, že pro setrvání v unii hlasovali největší měrou především vysokoškoláci. Podle aktuální zprávy britského institutu Centre for Social Justice stejně volili také příslušníci britské střední a vyšší třídy. Oproti tomu lidé se středoškolským či nižším vzděláním sklouzávali k volbě odchodu z Unie mnohem častěji.

Příležitost tak podle Johnsona brexit otevřel místním vysokým školám, které by se spolu s vládou měly v budoucnu podílet na snahách rozšířit vysokoškolské vzdělání napříč širokými společenskými vrstvami a především jej pak umožnit lidem pocházejícím ze sociálně slabších rodin.

Podle britského listu Spectator pro setrvání v Evropské unii hlasovaly jen tři z padesáti britských oblastí s největší koncentrací nezaměstnaných a jen částečně kvalifikovaných či zcela nekvalifikovaných pracovníků. Pro odchod z unie pak hlasovalo 86 procent britských komunit s vysokou koncentrací manuálně pracujících. V Londýně, kde podle časopisu Atlantic více než dvě třetiny populace disponují bakalářským titulem, jasně zvítězil tábor za setrvání v evropských strukturách.

Univerzitní vzdělání je ve Spojeném království nejdražší na světě a studenti si kvůli němu musí brát půjčky. Podle listu Telegraph za rok na vysoké škole britští studenti průměrně zaplatí devět tisíc liber (217 tisíc korun).

