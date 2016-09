Vypořádání brexitu přijde každého Brita na libru ročně

Britové paradoxně kvůli odchodu z EU, kterou silně kritizují pro přebujelou byrokracii, budou muset rozšířit tu svojí. Londýn bude muset najmout 520 úředníků na ministerstvo pro brexit a ministerstvo pro mezinárodní obchod. To vyjde britské daňové poplatníky na 65 milionů liber ročně, tedy každého Brita na jednu libru.

Nutno dodat, že se jedná jen o dodatečné náklady. Mnoho z agendy brexitu zastanou i stávající úředníci, nemluvě o ekonomických nákladech spojených s odchodem z EU.

Pokud by si 65 milionů rozdělili ti, kteří hlasovali v červnovém referendu pro brexit, uhradil by každý 3,72 libry. Nigel Farage, bývalý předseda euroskeptické strany UKIP, by musel strávit v Evropském parlamentu 774 let, aby si zaplatil svůj vysněný brexit. Farage v parlamentu vydělává 84 tisíc liber ročně. Členství v EU nicméně Británii stojí 65 milionů liber každých 58 hodin, píše server City A. M.

Londýnský think thank dále ve své zprávě píše, že „byl promarněn čas politickými hádkami a sváry“. Také kritizuje premiérku Theresu Mayovou za její „mlčení“ a za to, že ještě nezačala o vystoupení z EU vyjednávat. Mayová zatím odmítá prozradit, kdy její vláda začne vyjednávat s EU o brexitu. Ministr zahraničí Boris Johnson nicméně minulý týden prohlásil, že rozhovory začnou začátkem příštího roku.

Kroky Mayové znepokojují podnikatele a matou státy, s kterými Británie vyjednává. Premiérka by měla podle institutu co nejdříve odhalit, s jakými podmínkami a kdy do vyjednávání o brexitu půjde. Ke kritice Mayové se dnes přidal i vlivný konzervativní politik a bývalý ministr bez portfeje Ken Clarke, když prohlásil, že Mayová „nemá ponětí“ o tom, jak vyvést Británii z EU.

Rovněž rozdělení moci mezi takzvané „tři brexitéry“, tedy Borise Johnsona, Davida Davise a Liama Foxe, může přinést neshody a hádky, varuje institut. Mayová jmenovala Johnsona ministrem zahraničí, Davise ministrem pro brexit a Foxe ministrem mezinárodního obchodu. Mayová by prý měla vyjasnit a jasně ohraničit kompetence, které má zmíněná trojice mít.

