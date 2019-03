Začnou přibývat nezaměstnaní?

V aktuálních datech z domácího pracovního trhu zatím nejsou vidět žádné evidentní hrozby. Počet nabízených volných pracovních míst je rekordní a počet nezaměstnaných je na historicky nejnižších úrovních. Široce rozevřené nůžky mezi volnými pracovními místy a nezaměstnanými se promítají do rychlého růstu mezd, který česká ekonomika za posledních deset let nepamatuje. Výsledkem je pokles podílu nezaměstnaných osob těsně nad 3 % v souhrnu za celý loňský rok a dlouhodobě nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii.

Důvody, proč by mělo dojít k rychlému obratu na pracovním trhu, se momentálně hledají obtížně, a to přes skutečnost, že ekonomické vyhlídky Česka nejsou již zdaleka tak optimistické jako ještě před několika čtvrtletími a vývoj v zahraniční také není zrovna ideální. I na začátku letošního roku však převažuje podíl zaměstnavatelů, kteří chtějí nabírat nové zaměstnance nad těmi, kteří je chtějí propouštět.

Velmi dobrým indikátorem toho, že nás na pracovním trhu v nejbližší době pravděpodobně žádné drama nečeká, je vývoj volných pracovních míst. Jejich počet zatím setrvale roste, a to i na začátku letošního roku, kdy činil rekordních 331,5 tisíce. Zatímco zvyšování počtu volných pracovních míst ukazuje na pozitivní vývoj na pracovním trhu, jejich rychlý pokles signalizuje přesný opak.

Je třeba si uvědomit, že ukazatel míry nezaměstnanosti je za hospodářským cyklem opožděn a zpomalení ekonomiky reaguje později. Vhodným příkladem je předkrizový rok 2008. V jeho druhé polovině začala volná pracovní místa raketovým tempem ubývat, což byla zřetelná indikace obratu na pracovním trhu, zatímco statistika míry nezaměstnanosti ukazovala ještě několik měsíců poté neměnný stav.

Velmi nízký počet volných pracovních míst ukazoval v letech 2009 až 2013, že situace na pracovním trhu je slabá, ekonomika nebyla ve větším měřítku schopna generovat nová pracovní místa. Vzhledem k tomu, jaký je v úvodu letošního roku nesoulad mezi uchazeči a volnými pracovními místy, tak ani v případě, že nová pracovní místa nebudou přibývat nebo se jejich počet dokonce mírně sníží, nedojde k nárůstu nezaměstnanosti.

Co se táče aktuálních rizik vývoje na pracovním trhu, tak jako nejvýznamnější se v tuto chvíli jeví zpomalení německé ekonomiky. V tuto chvíli je těžké předjímat, zda je zpomalení ekonomické aktivity v největší evropské ekonomice pouze dočasné či zda bude mít trvalejší a dlouhodobější charakter. V případě první varianty by se německé zpomalení do české nezaměstnanosti nemuselo promítnout vůbec. V případě, že německé problémy budou trvat déle, tak je nutné s určitým negativním dopadem na domácí pracovní trh počítat, ale spíše až v samotném konci letošního roku či ještě pravděpodobněji v roce 2020.

Co lze říci závěrem… růst nových volných pracovních míst se v nadcházejících měsících postupně zastaví. Celkově však bude situace na pracovním trhu i nadále pozitivní a výrazný růst počtu nezaměstnaných letos nehrozí. Jakékoliv strašení vysokou nezaměstnaností a hlubokou ekonomickou recesí tak není v tuto chvíli férové a není podloženo ani relevantními daty. Možná největším problémem je momentálně právě zmíněné období 2009 až 2013, jež je stále v živé paměti domácností i firem, ale také nedůvěra v to, že dobré časy jsou pouze krátkodobé a dočasné.