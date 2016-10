Brexit je šance pro naši přírodu, tvrdí ochránci v čele s Attenboroughem

„Ať se vám to líbí nebo ne, brexit je realitou. Všechny zemědělské a environmentální smlouvy se musí přehodnotit. Je to skvělá příležitost, jak vylepšit zákony, aby lépe vyhovovaly naší zemi,“ uvedl podle deníku The Guardian Attenborough, jehož hlas je ve Velké Británii neodlučitelně spjat s popularizací přírodních krás.

90letý Attenborough, který pracoval mnoho let pro BBC, zmíněná slova věnoval letošní Zprávě o stavu přírody, kterou sestavila více než padesátka environmentálních organizací. Report ukazuje, že britská příroda patří k jedněm z nejchudších na světě, a podle mnoha ochránců je to šokující stav.

Ekosystém se dle zprávy dostal na mnoha místech země do stavu, kdy nedokáže spolehlivě zajistit potřeby společnosti. Jeden z deseti volně žijících druhů zvířat a rostlin je ohrožen vyhynutím, ubylo také přírodní krajiny. „Naše nádherná příroda je ve vážných problémech a potřebuje naši pomoc více, než kdy dříve,“ dodává Attenborough. Na vině jsou podle ochránců klimatické změny, zemědělství a urbanizace. A nevychází to, oproti všeobecnému domnění, dominantně z období 70. a 80. let, ale problémy se kumulují neustále i v dnešní době.

Přírodní krajina v Británii ubývá, ale některá místa zůstávají nedotčená

Farmáři svoji vinu pochopitelně popírají, jenže dobře vědí, že je můžou čekat velké změny. Společná zemědělská politika EU bude minulostí a ochránci požadují, aby se dosud štědrá dotační politika vůči farmářům přehodnotila.

A nejen ochránci, také velká část veřejnosti. Nedávný průzkum organizace YouGov ukázal, že čtvrtina Britů si přeje, aby zemědělské subvence po odchodu z EU více zohledňovaly ochranu přírody. Téměř polovina Britů si rovněž přeje rozšíření chráněných území. Nejvíce jsou tyto názory rozšířené mezi voliči euroskeptické UKIP.

Britskou ministryní životního prostředí se letos stala Andrea Leadsomová, někdejší soupeřka Theresy Mayové v souboji o nástupnictví šéfa Konzervativní strany i vlády po Davidu Cameronovi. „Po našem rozhodnutí opustit EU máme unikátní možnost, jak zavést taková opatření, která budou ušita na míru potřebám Spojeného království, našim živočichům i rostlinám a našim obyvatelům,“ souhlasí s ochranáři Leadsomová, byť žádný přesný plán zatím nepřinesla.

