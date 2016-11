Vydělával na lživých zprávách. Po Trumpově zvolení lituje

Horner svou obživu nazývá „satirou“. Ve skutečnosti jde o síť webových stránek, které vytváří falešné zprávy. A svému stvořiteli po několik let zajišťují i solidní příjmy – vydělává prý přes deset tisíc dolarů měsíčně. Podle Američana ale po zvolení Trumpa prezidentem dostal celý jeho byznys úplně nový rozměr.

„Je to vážně děsivé,“ svěřil se Horner webu Washington Post. „Trumpovi příznivci si neustále vybírali mé weby. Myslím si, že Trump je na cestě do Bílého domu kvůli mně. Jeho podporovatelé si nikdy nic neověřují – sdílejí všechno a všemu věří,“ popisuje muž, který z počátku ve vítězství pro něj nenáviděného magnáta vůbec nevěřil. Dříve Američan považoval své takzvané hoaxy za „humor“.

Hornerovy lži a dezinformace přebírali na sociálních sítích i lidé z Trumpova štábu nebo americká média. „Manažer jeho kampaně zveřejnil jako fakt můj článek, že demonstrant (proti Trumpovi) dostal tři a půl tisíce dolarů. Ale já si to úplně vymyslel,“ popisuje Horner. Dalším příkladem z Hornerovy dílny je třeba rozhodnutí dosluhujícího prezidenta Baracka Obamy zakázat hraní americké hymny na všech sportovních akcích v zemi.

Problém je o to větší, že Horner není jediným autorem hoaxů, kterých vznikly během kampaně stovky. O tom, do jaké míry ovlivnily letošní prezidentskou kampaň, se v USA hojně diskutuje. Příkladem je třeba nepravdivá novinka o tom, že Obama škrtl 2,6 miliardy dolarů pro válečné veterány a naopak přispěl 4,5 miliardami syrským uprchlíkům směřujícím do USA. Na facebooku zprávu sdílelo, okomentovalo nebo „olajkovalo“ 1,7 milionu uživatelů. Necelý milion si pak vysloužila další zpráva, tentokrát do očí bijící lež, že Trumpa podpořil papež František.

Problém se dotkl také internetových gigantů Facebooku nebo Googlu. Zatím nejdůležitějším konkrétním krokem je rozhodnutí obou firem odstřihnout weby se lživým obsahem z reklamních nástrojů. Tím weby přijdou o důležitý zdroj příjmů. Týká se to nástroje AdSense od Googlu, který představuje hlavní zdroj příjmů Hornera. Jeho byznys tak zřejmě dostane zásadní stopku.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg v pátek napsal (kde jinde než na svém profilu), že se lžemi na sociální síti zatočí, byť podle něj zahrnují jen malé procentu obsahu.

