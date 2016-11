Jako Kennedy a Hoover. Trump odmítá prezidentský plat

Trump o svém záměru informoval v rozhovoru pro televizní stanici CBS. „Nikdy jsem se k tomu ještě nevyjadřoval, ale odpověď zní ne,“ odpověděl příští prezident na přímý dotaz, zda hodlá pobírat plat, který mu ze zákona přísluší. Trump se přitom na toto téma už vyjádřil, když loni v září na mítinku v New Hampshire řekl před publikem: „Pokud bych se stal prezidentem, tak jako první krok odmítnu jakýkoliv plat. Pro mě to sice není tak velká věc, ale…“ nechal svůj výrok vyznít do potlesku publika.

V rozhovoru pro CBS dále uvedl, že podle zákona musí brát minimálně jeden dolar a přesně to také hodlá udělat. Stejně se hodlá zachovat i ohledně ročního bonusu ve výši 50 tisíc dolarů na výdaje.

Možná to však nebude až tak jednoduché. Jak upozornil web časopisu Forbes, prezidentský plat nelze jednoduše odmítnout. Pokud by na tom Trump trval, šlo by o složitý legislativní problém. Nejspíš se tak bude muset uchýlit ke stejnému postupu, jaký praktikovali další dva prezidenti, kteří odmítali pobírat mzdu – John Fitzgerald Kennedy a Herbert Hoover – tedy darovat výdělek charitě. Další možností je věnovat jej do státní pokladny.

Republikán Hoover, který vykonával funkci prezidenta v letech 1929 až 1933, disponoval v době nástupu do funkce majetkem v přibližné výši 4 milionů dolarů, který vydělal v těžebním průmyslu. Svůj plat pak rozdělil na několik částí, které věnoval různým charitám a také svému personálu.

Demokrat Kennedy pocházel z bohaté rodiny, jejíž jmění se odhadovalo až na jednu miliardu dolarů. Po nástupu do funkce v roce 1961 oznámil, že se zachová podobně jako Hoover. Svůj plat ve výši 100 tisíc dolarů rozdělil do šesti různých charitativních organizací.

Prvním prezidentem, který odmítal plat, byl ten úplně první. George Washington nechtěl 25 tisíc dolarů, které mu přiřkl Kongres, nakonec však část z nich využil, když jimi údajně pokrýval cestovní náklady.

Trumpův krok není příliš překvapivý, vzhledem k jeho majetku, který Forbes odhaduje na 3,7 miliardy dolarů (téměř 93 miliard korun), přičemž loni byl ještě o 800 milionů větší.

Vítěz voleb už během kampaně prohlašoval, že pokud se stane prezidentem, odloží všechny své obchodní aktivity stranou. „Přetnu veškeré vazby a bude mi to úplně jedno,“ prohlásil loni v říjnu. „Moje podniky povedou mé děti. Mám šanci udělat Ameriku znovu skvělou a na to se plně zaměřuji.“

