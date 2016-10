Stavbami roku jsou tunel Blanka, stadion v Ostravě i Hospital Kuks

V hlasování veřejnosti zvítězil stadion ve Vítkovicích, v kategorii Zahraniční stavba roku patří prvenství modernizaci rychlostní silnice ve Varšavě. Výsledky 24. ročníku dnes večer vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Do letošního ročníku přišlo 65 přihlášek, o sedm méně než v loňském rekordním roce. Do druhého kola postoupilo 29 staveb. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 v Česku a tři v zahraničí.

Tunel Blanka je s délkou 5,5 kilometru nejdelším městským tunelovým komplexem v Evropě, porota ho ocenila za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek. Stavbu provázela řada problémů, například propad půdy ve Stromovce či navlhlé kabely. Původní plán počítal s dokončením v roce 2011, termín se nakonec o čtyři roky posunul. Předpokládané náklady 17,2 miliardy korun se zvýšily o 150 procent.

Investorem rekonstrukce Hospitalu Kuks byl Národní památkový ústav (NPÚ). „Obnova Hospitalu Kuks je skutečně zdařilým příkladem revitalizace kulturní památky. Symbolem a názvem celého projektu se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitalu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Stavby roku 2016 Stavba Autor/projektant Investor Dodavatel Tunelový komplex Blanka Metroprojekt Praha, Satra, Pudis Hlavní město Praha Metrostav Archeologický park Pavlov Radko Květ Regionální muzeum v Mikulově OHL ŽS, SKR stav Modernizace trati Sudoměřice - Tábor Sudop Praha SŽDC OHL ŽS Stezka v oblacích v Dolní Moravě Fránek Architects Sněžník Taros Nova Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal Statutární město Ostrava, Vítkovice aréna Metrostav, Hochtief Granátové jablko - rekonstrukce areálu Kuksu Atelier 4 Národní památkový ústav Granátové jablko - sdružení Hochtief a Gemma Art Group

Archeologickému parku v Pavlově porota udělila cenu za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu. Modernizace trati mezi Táborem a Sudoměřicemi zaujala komisi kvůli zajištění vyšší rychlosti, bezpečnosti a pohodlnosti dopravy a citlivému zásahu do krajiny. Stezka v oblacích v Dolní Moravě získala cenu za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu

U veřejnosti, která hlasovala na internetu do dnešního poledne, s velkou převahou vyhrála rekonstrukce víceúčelového městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Koná se zde například atletický mítink Zlatá tretra, svoje zápasy na něm hrají fotbalisté Baníku, využívá ho rovněž fotbalová reprezentace.

Letos potřetí byla vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohou ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Titul získala modernizace rychlostní komunikace S8 ve Varšavě provedená firmou Metrostav.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování od června 2015 do konce letošního května. „Na první pohled je obtížné poměřovat velkou kancelářskou budovu s drobnou kapličkou. Ale porovnáním kvality to možné je. Porota věnovala pozornost estetickému a prostorovému ztvárnění, umístění do konkrétního prostředí a architektonickému vyznění,“ uvedla manažerka soutěže Petra Miškejová. Stavby byly hodnoceny také podle konstrukčního řešení, inovativnosti a provedení.

V příštím roce porota vyhlásí vítěze 25. ročníku a také stavbu čtvrtstoletí. „Při přípravách čerpáme z celého archivu soutěže, ale přihlásit se budou moci i jiné stavby,“ dodala Miškejová.