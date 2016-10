Opozice na Praze 3 svolala mimořádné zastupitelstvo. Chce zrušit dohodu s Central Group

„Rádi bychom požádali radu městské části, aby zrušila svůj souhlas se smlouvou o spolupráci s developerem Central Group při rozvoji území nákladového nádraží,“ sdělil serveru Euro.cz za hnutí ŽnS Ondřej Rut.

Podle ŽnS je smlouva pro město nevýhodná a ohrožuje vyjednávací proces o zapojení území Nákladového nádraží Žižkov do urbanistické soutěže, kterou připravuje IPR (Institut plánování a rozvoje). Podle Ruta představuje současný postup Prahy 3 „salámovou“ metodu snažící se o co nejrychlejší zástavbu a to i za nevýhodných podmínek, které pozici města vůči soukromé společnosti oslabují.

Opěrným bodem usnesení, které bude opozice během zítřejšího mimořádného zasedání prosazovat, je, aby až do okamžiku opětovného projednání smlouvy starostka městské části Vladislava Hujová smlouvu s Central Group nepodepisovala.

„Uzavření této smlouvy bylo schváleno předčasně v době, kdy společnost Central Group nepředstavila koncepci řešení území, urbanistickou nebo architektonickou studii,“ stojí v návrhu usnesení. To může být podle výkladu navrhovatelů developerem vnímáno jako jakýsi předběžný souhlas s podobou výstavby, kterou teprve zastupitelům představí.

Návrh opozice je bezpředmětný, tvrdí zástupce starosty

Podle zástupce starosty Prahy 3 Jana Materny (TOP 09) je návrh opozice bezpředmětný. „Domnívám se, že svolání mimořádného zastupitelstva je pouze politickou snahou o zviditelnění ŽnS za každou cenu,“ sdělil Materna prostřednictvím e-mailu serveru Euro.cz. Podle něj dokázala Praha 3 vyjednat výraznou redukci projektu (jeho kompletní přepracování) s to přesto, že developer měl k původnímu projektu územní rozhodnutí. „Samozřejmě, že vždy se dá říci, že bylo možné dojednat víc,“ dodal.

Dalším bodem pátečního jednání má být přezkoumání průběhu výběrového řízení na nového provozovatele kempu na Pražačce, který podle ŽnS proběhl neregulérně a netransparentně a „zbytečně z místa vyhnal dlouholetého osvědčeného provozovatele“.

