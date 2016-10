Majitel chce Barrandovské terasy s hotelem otevřít za tři roky

Cenu, kterou do záchrany někdejší slavné stavby investuje, majitel, liberecký podnikatel Michalis Dzikos, nezveřejnil. Podle starších úvah Dzikosova někdejšího spolupracovníka Jaromíra Hrdličky má jít o investici mezi 200 až 500 miliony korun. Dzikos se specializuje na opravy architektonických památek první republiky a zrekonstruoval například Mandelíkovu vilu u Kolína na hotel Chateau Kotěra, v Brně přestavěl někdejší banku na Zelném trhu na Hotel Grandezza. Na něm Dzikos spolupracoval s architektem Ondřejem Kukralem, který připravil také rekonstrukci Barrandovských teras.

V úvodní etapě rekonstrukce byly odstraněny dodatečně vystavěné prvky, nástavby nebo kabřincový obklad, v interiéru latexové výmalby či tapety. Kukral dnes uvedl, že veškeré úpravy se dějí v souladu s památkáři. Historická budova ale nebude pietně restaurována, jiná budou muset být nejen z důvodu velkého hluku kolem stavby třeba okna, nutná je vzduchotechnika a další úpravy, pro zamýšlený provoz nezbytnými.

Rekonstrukce prvorepublikové stavby by měla být hotova do tří let. (Foto: ČTK)

Po opravě a zprovoznění historického objektu vyroste v těsném sousedství novostavba dvoupodlažního hotelu. Její projekt pochází od renomovaného studia Kuba Pilař architekti. Zničený bar Trilobit obnoven nebude. Dzikos areál vlastní prostřednictvím firmy Barrandovské terasy od roku 2001 a rozjezd rekonstrukce avizoval už několikrát. Stavební povolení má od roku 2011, projekt je z roku 2004. Apartmánový hotel se bude skládat ze dvou budov, jedna má kopírovat původní tvar teras, druhá bude stát na samé špičce ostrohu, uvedl dnes architekt Ladislav Kuba.

Obtížné zadání

„Je to docela obtížné zadání, protože veřejnost má Barrandovské terasy zažité v původní podobě jako kultovní výletní restauraci s venkovními terasami. V této prvorepublikové podobě dnes ale už nemohou fungovat, protože okolí se naprosto změnilo - dříve klidné místo uprostřed přírody je dnes doslova obklíčeno frekventovanými komunikacemi, takže hluk znemožňuje pobyt na venkovních terasách. Proto také restaurace přestala fungovat,“ uvedl již dříve k projektu Kuba. „Místo má spoustu omezení. Náš hlavní problém byl, jakou formou naplnit požadavky investora a jaký vztah by měla mít dostavba k původní restauraci,“ uvedl.

Památkáři se s nevratným budoucím zastavěním venkovní části teras neradi smiřovali. Vedoucí územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Šefců však už dříve uznal, že opravit jen restaurační objekt asi nebylo reálné - několik investorů od takového nápadu ustoupilo. Důležité ale podle něj je, že objekt, který je kulturní památkou, bude zachráněn, byť za cenu přístavby v okolí.

Interiér teras rovněž zubu času neodolal. (Foto: ČTK)

Původní budova by měla zůstat přístupná veřejnosti, včetně kdysi slavné Francouzské restaurace. Měla by z ní ale být restaurace česká, v druhé, kde byla dříve kavárna, pak lehčí bistro s mezinárodní kuchyní. Obě restaurace bude provozovat šéfkuchař Robert Chejn, který od roku 2004 provozuje hotel s restaurací Chateau Kotěra.

Pod novostavbou hotelu zřejmě ještě nějakou dobu budou stát zarůstající ruiny skokanské věže, protože se nepodařilo nalézt společné řešení pro kdysi propojené areály teras a bazénu mezi skalami pod terasami. Bazén nefunguje už od 50. let 20. století. Pozemek pod skálou patří manželce Ivana Havla, bratra bývalého prezidenta Václava Havla.

