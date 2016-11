Velké banky od prosince zvýší hypoteční sazby

Komerční banka zvýšila úrokové sazby hypotečních úvěrů od tohoto týdne o zhruba 0,5 procentního bodu, sdělil člen představenstva banky Vladimír Jeřábek. Ustanovení nového zákona o spotřebitelském úvěru, která omezuje bankám možnost zpoplatnit předčasné splacení hypotéky, podle něj zcela jednoznačně bankám vytváří dodatečné náklady. Cena hypoték se díky vysoké konkurenci a prostředí nízkých úrokových sazeb již nyní přiblížila hranici profitability a ve chvíli, kdy nový zákon vejde v platnost, banky nebudou mít jinou možnost než zareagovat zvýšením sazeb, dodal.

„V souvislosti s dopady zákona o spotřebitelském úvěru a se zvyšující se cenou zdrojů na mezibankovním trhu přistupujeme s účinnosti od 1. prosince ke zvýšení úrokových sazeb u sedmi a desetiletých fixaci o 0,3 procentního bodu,“ informovala mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková. Krátkodobé, tedy tříleté a pětileté fixace, zatím podle ní zůstávají beze změny. Nicméně jejich zvýšení nelze s ohledem na pohyby cen zdrojů v brzké budoucnosti vyloučit, poznamenala.

Také Unicredit Bank mírné navýšení úrokové sazby u hypoték plánuje od začátku prosince. Konkrétně o kolik se bude podle mluvčího banky Petra Plocka rozhodovat až příští týden. Důvodem je růst ceny zdrojů a vliv nového spotřebitelského zákona, podotkl.

„Do oblasti hypoték přichází v tuto chvíli tři novinky, a to omezení stoprocentních hypoték, změna plátce daně z převodu nemovitosti a nový zákon o spotřebitelských úvěrech, který se může projevit i ve výši úrokových sazeb, kdy banky musí například počítat s předčasným splacením úvěru už při získávání finančních zdrojů pro úvěry,“ připomněl manažer hypoték České spořitelny Karel Chábek. „Na základě těchto vlivů čekáme postupný růst úrokových sazeb, na změny budeme reagovat až po účinnosti novely zákona,“ uvedl.

Naopak Skupina Wüstenrot od začátku prosince v souvislosti s novelou zákona růst úrokových sazeb hypoték neplánuje. Manažer vývoje bankovních produktů Wüstenrotu Jiří Klos očekává, že novela zákona přinese náročnější administrativu. Klient obdrží více dokumentů, také banka bude muset uchovávat větší množství dokumentů. Banky budou více prověřovat úvěruschopnost klienta. Samotnou dobu zpracování úvěrů a dobu vyřízení hypotéky pro klienta by to však podle něj ovlivnit nemělo.

Mocková předpokládá, že pro spotřebitele bude mít nový zákon pozitivní dopady. Měli by nyní mít podle ní jistotu, že jim žádná banka neudělí hypotéku, u které by hrozilo, že ji nebudou schopni splácet. Navíc je pro ně výrazně snazší a levnější splatit úvěr dříve a v konkrétních případech (při úmrtí nebo dlouhodobé nemoci jednoho z klientů) jsou chráněni i před úhradou jakýchkoliv nákladů spojených s předčasným splacením úvěru. Zákon navíc chrání spotřebitele, kteří se v průběhu splácení hypotečního úvěru přestěhují do zahraničí nebo začnou pracovat v zahraničí před kurzovými riziky, protože si mohou kdykoliv změnit měnu, ve které úvěr splácejí. Taková rizika musí nově nést banka, dodala.

Novela zákona upravující podmínky úvěrů vstupuje v platnost 1. prosince 2016. Nové podmínky jsou závazné pro všechny úvěry, které vzniknou po tomto datu. Novými podmínkami se budou řídit také úvěry, u nichž dojde po 1. prosinci k zásadním změnám, například refinancování, změna úvěru formou dodatku ke smlouvě, nové fixační období, tedy platnost úrokové sazby apod.