Ceny bytů dál rostou, nahrávají tomu hypotéky

Nejžádanější jsou mezi kupci středně velké byty, celorepubliková průměrná cena bytu 2+kk je kolem 1,3 milionu. Ve velkých měst je vyšší. Tradičně nejdražší byty jsou v Praze, následuje Brno a Hradec Králové.

V Praze vzrostly ceny nových bytů ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o čtyři procenta na 72 tisíc 609 korun za metr čtvereční. Blíží se tomu i ceny starších bytů, které stouply v průměru o 7,1 procenta na 70.466 korun. Zvětšuje se ale rozdíl mezi cenami bytů v centru a okrajových částech. Nové byty v centru jsou třikrát dražší než v Praze 9.

V Brně se dostaly ceny nejprodávanějších dvoupokojových bytů na průměrných 2,847 milionu, před rokem byly asi o 150 tisíc nižší. Poptávku vytvářejí hlavně vysokoškolští studenti a mladí lidé, kteří spolu začínají žít. Vedle toho ji jako v jiných velkých městech zvyšují investoři.

V Hradci Králové jsou ceny nových bytů nad 40 tisíci korunami za metr čtverečný, před dvěma roky to bylo podle ČSÚ v průměru 25 tisíc 547 korun. V poslední době v regionu zdražily byty i na Rychnovsku, a to v souvislosti s náborem lidí do závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Cena starších bytů v Rychnově a okolí se tak blíží 30 tisíc korunám za metr čtvereční.

Ve Středočeském kraji jsou ceny za metr čtvereční mezi 28 tisíc až 32 tisíc Kč. Nejžádanějšími lokalitami jsou vzhledem k dostupnosti do Prahy Beroun, Kladno a Kralupy nad Vltavou. Makléři ale čekají stagnaci, ceny v regionu jsou podle nich na maximu a kvalita některých bytů jim neodpovídá.

V Plzni lidé dají za nový byt 2+kk průměrně 2,3 milionu korun, za rok cena stoupla minimálně o 15 procent. Vzhledem k nedostatku bytů je lidé kupují ještě dřív, než je developeři dokončí. Byty ale zdražily i v jiných velkých městech Plzeňského kraje, například v Klatovech průměrná cena téhož bytu stoupla o půl milionu na více než 1,7 milionu korun.

V Pardubicích se ceny bytů dostaly podle makléřů nejspíš k maximu. Dvoupokojové byty tam zdražily od června do listopadu o 160 tisíc korun na téměř dva miliony. Na Liberecku stoupla za dva roky cena bytů o třetinu na průměrných 1,8 milionu a na Semilsku, kde jsou rekreační nemovitosti, zaplatí zájemci ještě víc. Průměrná cena bytů je tam 2,421 milionu korun.

V Karlovarském kraji nejvíce, o 20 procent, zdražily byty na Chebsku, nahrává tomu nízká nezaměstnanost v okrese. Byt 2+1 tam přijde průměrně na 2,3 milionu korun. Na Sokolovsku stejný byt stojí kolem 545 tisíc korun. Na Karlovarsku lze takovou nemovitost koupit průměrně za 1,9 milionu. V Ústeckém kraji, kde je nejvyšší nezaměstnanost v ČR, jsou kupní ceny nemovitostí výrazně pod republikovým průměrem, nejlevnější jsou v Mostě.

Na jihu Čech stouply ceny bytů meziročně o 10 až 15 procent, zhruba stejně se zvedly ceny i v Jihlavě nebo Ostravě, kde je zájem o byty prakticky všech velikostí a ve všech částech města. Byt 2+1 v Ostravě vyjde v průměru na 987.000 korun.

Na Zlínsku byt 2+1 stojí přes 1,8 milionu, na začátku roku to bylo o 200 tisíc méně. V Olomouckém kraji jsou nejlevnější byty na Jesenicku, nejdrážší na Olomoucku, jež ve statistikách kraje vykazuje nejvyšší mzdy a kde je průměrná cena bytů ve srovnání s horským okresem víc než dvojnásobná. Za rok tam vzrostla průměrná cena z 1,981 na 2,112 milionu.

