Tajemné krabičky nepomohly. Enwox převede část zákazníků na Pražskou plynárenskou

Informaci o převzetí části zákazníků potvrdil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. „Na základě dohody část odběratelů plynu od Enwoxu převezmeme,“ řekl Vránek. Další detaily transakce s ohledem na uzavřenou smlouvu s doložkou o mlčenlivosti neuvedl.

První informaci, že s firmou Enwox Energy není něco v pořádku, přineslo euro.cz v závěru června. Enwox totiž doslova ze dne na den ukončil dodávky několika velkým zákazníkům. Konkrétně mezi ně patříl třeba magistrát Jablonce nad Nisou a vodárenské podniky v Ostravě a Karlových Varech. Například jablonecký magistrát se až 29. června dozvěděl, že mu zmíněný dodavatel ukončí od počátku července dodávku elektřiny.

Výkonný ředitel Enwox Energy Lukáš Weisz tehdy uvedl, že ukončení smluv má mít souvislost s očistou firmy před plánovaným vstupem nového investora. „V souvislosti s tím bylo po provedení interního auditu ze strany potenciálního partnera doporučeno naší společnosti provést ukončení dodávek komodity malé části zákaznického portfolia, jevící se jako problematické,“ řekl Weisz. Ukončení dodávek se podle Weisze týkalo 32 zákazníků s celkem 580 odběrnými místy.

Další zpráva přišla na konci července, kdy dceřiná firma Pražské energetiky (PRE) vypověděla smlouvu s Enwoxem kvůli neuhrazeným pohledávkám za distribuci elektrické energie. Zákazníky Enwoxu na území hlavního města převzala PRE v režimu dodavatele poslední instance. Enwox Energy má většinu zákazníků mimo území Prahy, energetické skupiny ČEZ a E.ON jej zatím od dodávek elektřiny neodstřihly.

Firma Enwox Energy vznikla v únoru 2014, sídlo má v Ostravě. Jejím vlastníkem je slovenský podnikatel Pavol Konečný. Podle statistik správce energetického trhu OTE v červnu dodávala elektřinu do 6552 odběrných míst a zemní plyn do 1107 odběrných míst. Své služby aktivně nabízela i veřejnému sektoru.

V minulých letech se Enwox zviditelnil hlavně díky tajemným krabičkám, které prý zajistí stabilizaci dodávek elektrické energie a snížení spotřeby o 10 až 23 procent. Investice do těchto „regulátorů“ se prý měla zákazníkům vrátit do tří let. Mezi odbornou veřejností však zmínky o této technologii vyvolávají skepsi a nedůvěru.

