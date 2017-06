Enwox v potížích. Dodavatel elektřiny vypovídá smlouvy velkým odběratelům

Euro.cz má k dispozici kopii dopisu, který dodavatel Enwox Energy doručil ve čtvrtek 29. června vedení města Jablonce nad Nisou. Strohou formou v něm oznamuje, že s platností od následujícího dne ukončí dodávky elektrické energie a že město má co možná nejdříve uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.

Dopis podepsaný prokuristou Enwox Energy Lukášem Weiszem zmiňuje dvě příčiny. Enwox prý měl potíže s opožděnými úhradami faktur ze strany několika velkých zákazníků, ale i s navýšením nákupní ceny silové elektřiny a požadovaných garancí ze strany obchodních partnerů.

Vedoucí oddělení veřejných zakázek na jabloneckém magistrátu Jiří Kučera portálu Euro.cz vypovězení smlouvy potvrdil. Stěžoval si také na neférové jednání Enwoxu. „Po celou dobu smluvního vztahu docházelo ze strany dodavatele k neprofesionálnímu jednání ve formě chybně vystavovaných faktur, nevracení přeplatkových záloh a jiných,“ uvedl Kučera.

S ohledem na platnou legislativu bude město muset podepsat smlouvu s novým dodavatelem nejpozději do deseti pracovních dnů. Tento případ není podle zdrojů portálu Euro.cz výjimečný. Enwox Energy prý ukončil dodávky energie také vodárnám v Ostravě a Karlových Varech. „Ano, mohu vám tuto informaci potvrdit,“ reagovala mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Problém se netýká jen firmy Enwox Energy, jejíž vyjádření se zatím redakci Euro.cz nepodařilo získat. Dodavatel One Energy ČR nedávno ukončil smlouvu s ostravským magistrátem. Podle vyjádření výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiřího Gavora takto někteří menší dodavatelé postupují v případě, kdy vzroste tržní cena elektřiny či plynu a nevýhodně uzavřené smlouvy by je stahovaly do ztráty či dokonce existenčně ohrožovaly. Enwox Energy i One Energy ČR patří mezi členy ANDE.

Firma Enwox Energy vznikla v únoru 2014, sídlo má v Ostravě. Jejím vlastníkem je slovenský podnikatel Pavol Konečný. Podle statistik správce energetického trhu OTE v květnu dodávala elektřinu do 6484 odběrných míst a zemní plyn do 1079 odběrných míst. Své služby nabízela hlavně veřejnému sektoru.

