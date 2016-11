Stovky restaurací kvůli EET končí

„Svou činnost momentálně ukončují spíše menší a vesnické hospody, které nepodávají teplé jídlo. Dá se ale předpokládat, že hlavní vlna dopadu EET ještě přijde, a to s koncem kalendářního roku,“ řekl ředitel obchodu hospod a restaurací z Prazdroje Tomáš Mráz.

V menším měřítku podobnou situaci zažívají i Pivovary Staropramen. „Zatím se někteří zákazníci předběžně vyjádřili, že pravděpodobně ve své činnosti pokračovat nebudou. Jde řádově o pár desítek,“ sdělila mluvčí Denisa Mylbachrová. Podle ní je ale ještě na bilanci příchodu EET brzy.

„Někteří zákazníci nám oznámili ukončení spolupráce s naším pivovarem, když jako hlavní důvod k ukončení podnikání v gastronomii uvedli zavedení EET,“ dodal vedoucí oddělení tuzemských prodejů Budějovického Budvaru Martin Horejš.

Například ředitel Pivovaru Hols Vratislavice Petr Hostaš odhaduje, že v souvislosti s přechodem na EET může pivovar přijít o deset až 15 procent odběratelů. „Zejména malé hospody na vesnicích, kterých máme hodně, chtějí skončit. Někteří o tom zatím jen mluví, jinde už ale přestávají objednávat pivo. Kolik jich reálně ubude, ale uvidíme až v prosinci,“ řekl.

Problémem podle něho není pro hospodské jen pořízení nové pokladny, ale také paušální poplatky za spojení. „Pro malou hospodu to znamená prodat měsíčně jeden sud navíc, a to není jednoduché,“ vysvětlil. Restauracím, které výhradně nabízejí vratislavické pivo, nabídl podnik zajištění vybavení, využili toho však jen jednotlivé restaurace. „Někteří hospodští se nechtějí vázat, jinde využili nabídek velkých pivovarů,“ doplnil Jaroslav Toman z obchodního oddělení. Například nabídku výhod Prazdroje využilo podle Mráze 1500 restaurací.

Také největší pivovar v Libereckém kraji Pivovar Svijany má informace o tom, že někteří provozovatelé chtějí kvůli EET své hospody zavřít. Týká se to hlavně malých venkovských podniků, kde se novinkou už nechtějí zabývat. Jde o několik desítek našich odběratelů, řekla mluvčí pivovaru Petra Winklerová.

Například ale Rodinnému pivovaru Bernard v Humpolci odběratelé z řad hospod v důsledku zavedení elektronické evidence tržeb plošně neubývají. „Jistě, jsou někteří hospodští, kteří se dosud nerozhodli, zdali budou pokračovat v podnikatelské činnosti, ale to vše ukáže několik příštích týdnů,“ sdělil mluvčí pivovaru Zdeněk Mikulášek. Nabídka konkurenčních pivovarů na řešení EET v tom podle něj roli nehraje.

EET bude v ostrém provozu spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace a měla by se týkat zhruba 40 tisíc podnikatelů. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích nebo služby účetních, advokátů i lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí například kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.

ANO chce nyní ve Sněmovně navrhnout, aby z evidence tržeb mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250 tisíc korun. Do EET by se tak promítlo avizované rozšíření takzvané paušální daně, které by mělo platit od příštího roku. Další změna by se týkala internetových obchodů, kde by se systém netýkal plateb kartou prostřednictvím internetu. Změny přinesly hádku v koalici.