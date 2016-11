Další změna v EET: Babiš chce vyjmout malé podnikatele

Do EET by se tak promítlo avizované rozšíření takzvané paušální daně, které by mělo platit od příštího roku a už ho doporučil schválit sněmovní rozpočtový výbor. „Vzhledem k tomu, že institut paušální daně spočívá v možnosti podnikatele dohodnout se dopředu s finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů, vzniká tím prostor pro vynětí některých skupin z povinnosti evidovat tržby,“ uvedlo ANO v tiskové zprávě.

Paušální daň podle ministerstva financí vedeného šéfem ANO Andrejem Babišem dosud využívalo méně než 40 subjektů, po změnách zákona ministerstvo očekává mnohonásobně vyšší zájem. Malým podnikatelům takto ubude administrativy, ušetří čas a náklady a budou mít možnost lépe plánovat finanční toky, uvedl šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

EET má být v první fázi spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících. Malí živnostníci, kteří se do navrhovaného limitu ročních příjmů vejdou, by museli do účinnosti změn tržby evidovat.

Vláda si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Opoziční TOP 09 proto v dubnu předložila novelu zákona o EET, která by evidenci tržeb omezila tak, že by jí nepodléhali podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Povinnost evidovat tržby by se tak týkala jen plátců daně z přidané hodnoty.

