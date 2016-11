Babiš reaguje na Párala: Štvanice na EET pokračuje

Poslední dobou jsem pomalu začínal nabývat dojmu, že se novináři umoudřili a místo prvoplánové kritiky EET začali psát věcně aveřejnost adekvátně informovat. Není to pravda. Pořád se najdou novináři, kteří o projektu EET nepřestanou mezi lidmi šířit paniku. A právě článek Pavla Párala, kde zavedení EET nazývá „štvanicí na podnikatele“, patří rozhodně mezi ně. Jaká štvanice, pane Párale? To máme za to, že chceme nepoctivým podnikatelům zarazit jejich konkurenční výhodu plynoucí z neplacení daní, která dneska likviduje poctivou většinu a pokřivuje podnikatelské prostředí?

Článek tohoto novináře jen dokazuje dnešní přítomnou neférovost. Dělá ze zákazníka hlavní oběť, protože již nebude moci těžit z šedé ekonomiky, která tlačila ceny dolů. A nejsou v tomto systému spíš pravé oběti poctiví podnikatelé? Zeptejte se třeba pana Viliama Siveka, jaké má problémy s konkurencí, která díky tomu, že neplatí daně, může nasadit nesmyslně nízké ceny. Ty se sice zákazníkům přirozeně líbí, ale zcela neodpovídají reálným nákladům, které mají slušní podnikatelé odvádějící DPH a zdravotní asociální za zaměstnance! Je to jen taková nafouknutá bublina, fata morgána, která po zavedení EET praskne a rozplyne se.

Mírné zdražení je tedy maximálně možné u nepoctivců. Obecně však není k růstu cen žádný důvod - od 1. prosince 2016 snižujeme DPH na jídlo a nealkoholické nápoje u stravovacích služeb z 21 na 15 procent, což znamená na každých 100 korun ceny jídla dokonce pět korun navíc pro podnikatele.Toto snížení tak mohou podnikatelé využít na úhradu nákladů na EET, nebo dokonce na snížení ceny pro zákazníka.

Kromě toho podnikající fyzické osoby mohou využít jednorázovou slevu na dani z příjmů ve výši pět tisíc korun, což podle mých informací zcela odpovídá nákladům za malé jednoduché pokladní řešení. Je tedy nesmysl, pane Párale, že by kvůli EET docházelo k růstu cen.

Zatímco Pavel Páral své odhady tvoří s tužkou, papírem a možná s připojením na internet v redakci na koleni během jednoho odpoledne, na ministerstvu financí a finanční správě se přínosem EET zabývá celá řada odborníků, a to velmi podrobně a dlouhodobě.

Lepší výběr daní se nám daří již dnes a jsem skálopevně přesvědčen, že EET tento výběr masivně podpoří. Dnes se najdou tucty rádoby analytiků, kteří přínos EET zpochybňují. Nemám však pocit, že bychom se před nimi měli nějak významně obhajovat, protože vím, že vybrat daně umíme, a to velmi dobře, což dokazujeme veřejnosti měsíc co měsíc pokladním plněním. A nevidím jediný důvod, proč bychom měli o peníze, které patří nám všem, a každý den si uvědomuji, jak moc nám chybějí, přestat bojovat.

Autor je ministrem financí České republiky

