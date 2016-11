Babiš: První fáze EET začne beze změn. Platit by měly od dubna

Autentizační údaje k evidenci tržeb dosud získalo podle Babiše přes 46 tisíc podnikatelů a v pilotním provozu je aktuálně přes 16 400 uživatelů, kteří vydali 5,6 milionu účtenek.

Babiš chce příští týden ve Sněmovně v rámci projednávaného daňového balíčku navrhnout, aby z evidence tržeb mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250 tisíc korun. Do EET by se tak promítlo avizované rozšíření takzvané paušální daně, které by mělo platit od příštího roku. Další změna spočívá v tom, že evidenci tržeb by v e-shopech nepodléhaly platby kartou prostřednictvím internetu.

U vyjmutí z EET u malých podnikatelů Babiš upozornil na to, že půjde o možnost, nikoli o výjimku. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová uvedla, že konečné slovo u případného schválení paušální daně bude mít vždy Finanční správa. O paušální daň budou moci požádat i podnikatelé, kteří budou muset evidovat již nyní od prosince, ale až po účinnosti daňového balíčku. MF stejně tak nemá zcela jasnou představu, jak dopadnou změny na velkoobchody a maloobchody, které budou muset tržby začít evidovat od 1. března. „V zákoně by mohla být přechodná ustanovení, která by podchytila tu druhou vlnu. Ale počkáme jak dopadnou návrhy ve Sněmovně,“ řekla Schillerová.

Rozšíření paušální daně, tedy stanovení daně dopředu po dohodě s finančním úřadem, obsahuje právě schvalovaný daňový balíček. V praxi to funguje tak, že podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti i očekávané příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní. Teď o daň mohou požádat jen podnikatelé, kteří mají příjmy pouze z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance. V novele zákona chce MF umožnit paušální daň i pro podnikatele, kteří mají i příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání.

Podle daňového experta společnosti Apogeo Jiřího Žežulky jde návrh na úlevy e-shopům správným směrem. Naopak výjimka pro podnikatele s určitou výší příjmů je podle něj zcela nesystémová a těžko ji lze v teto fázi projektu rozumně odůvodnit. „Musíme si totiž uvědomit, že živnostník s ročním příjmem do čtvrt milionu korun těžko může mít vůbec nějakou daňovou povinnost, a podmínka paušálního sjednání daně je tak spíše marketing novelizovaného ustanoveni o paušální dani,“ uvedl.

Osvobození malých živnostníků od EET je podle Michala Wantuloka ze společnosti Dotykačka v zásadě rozumné. „Avšak návrh na tuto změnu přichází příliš pozdě. V podmínkách EET se řada podnikatelů dosud orientuje velmi nedostatečně a změna pravidel týden před spuštěním celého systému všechny vrhá do ještě větších zmatků,“ uvedl.

