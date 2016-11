Sobotku rozčílily Babišovy změny EET: Mají tohle poplatníci zapotřebí?

„Očekával bych od ministerstva financí větší rozvahu, více profesionální přístup, ne to že na poslední chvíli večer dostaneme návrh, který jsme viděli poprvé až tady,“ uvedl Sobotka. Politik, který většinou zachovává odstup, dokonce novinářům řekl, že tento krok ho rozčílil. Dál ale podporuje spuštění systému. Své znepokojení ventiloval premiér i na twitteru, kde označil Babišův postup na „strašný“.

Strašná metoda práce min.financí Babiše. 7dní před startem EET přinese na koaliční radu další změny.Opravdu mají poplatníci tohle zapotřebí? — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 23. listopadu 2016

Babiš v České televizi potvrdil, že konfliktní situace při projednávání návrhu na změny v elektronické evidenci tržeb nastala. „Pan premiér se rozčílil, postavil se a řekl, že nemusíme pokračovat. Tak já jsem se sbalil a odešel,“ popsal. Doufá, že nálada kolem návrhu jeho hnutí na možnost vyjmutí malých živnostníků z povinnosti EET se uklidní. V urovnání sporů doufá i Sobotka. Uvedl, že návrh předneslo ANO neočekávaně a až na konci koaličního jednání. Předtím lídři jednali tři hodiny. Návrhy ČSSD a ANO se na něm nicméně míjely. ČSSD neuspěla s rychlým projednáním změn v nemocenské dlouhodobě nemocných.

„Byl na to dostatek času, tohle není dobrý signál, který ministerstvo občanům poslalo,“ řekl Sobotka novinářům. Babiš podle něj změny vysvětluje například tím, že na internetu se objevují informace o případných demonstracích. Z Babišovy strany prý cítí jistou paniku.

„Není důvod pro odklady. To, co dnes předvedlo ministerstvo, musíme zanalyzovat,“ uvedl. Problém vidí v možnosti vynětí z podmínek systému pro malé živnostníky, kteří se přihlásí k daňovému paušálu a ročním podnikatelským příjmům do 250 tisíc korun. Může to podle něj založit nerovnost a rozmíšky mezi podnikateli. Smířlivěji se Sobotka dívá na návrh týkající se e-shopů. I tam podle něj ale mělo ministerstvo se systémem jejich práce počítat.

Místopředseda lidovců Marian Jurečka novinářům řekl, že v případě elektronické evidence dochází na dřívější připomínky jeho strany. „EET-před koaličním výbuchem? Babiš háže na stůl změny na poslední chvíli, ČSSD hysterčí, dochází na dřívější připomínky KDU-ČSL,“ napsal v jednom ze svých dnešních tweetů předseda poslaneckého klubu lidovců Jiří Mihola.

Nervnejsi koaliční radu jsem asi nezazil.Ani premiér neudržel nervy na uzde,Babis se sebral a odesel,vylevy dlasich.Takhle domluva nevypada. — Jiří Mihola (@JMihola) 23. listopadu 2016

Jurečka uvedl, že je poměrně rád, že ministerstvo financí konečně pochopilo, že nemyslelo na všechny varianty. „Návrh jde správným směrem, není to věc, která by měla ohrozit zavedení EET od 1. prosince, ale je to prostor pro podání tohoto pozměňovacího návrhu,“ uvedl Jurečka. Na detailní rozbor chce KDU-ČSL několik dnů. „Požádal jsem i kolegy z ČSSD, aby opravdu zklidnili emoce, aby si nad návrh sedli, protože má určité racio,“ uvedl. Je podle něj nicméně škoda, že Babiš si na změny vzpomněl až těsně před spuštěním systému. „Na druhou strnu je lépe ještě teď ty chyby napravit,“ uzavřel.

