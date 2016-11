Paukner a Otava nabízejí OKD komoditní financování. A plánují, jak ovládnou trh

O co přesně jde? Podnikatelé nabízejí OKD tzv. komoditní financování. Jinak řečeno, že převezmou od těžební firmy její obchod s uhlím, komoditu prodají, odečtou si od tržeb předem stanovenou marži a zbytek financí pošlou na účet OKD. „Smlouvy jsou připravené, prokonzultovali jsme je s insolvenčním správcem OKD, právníky ministerstva financí, čeká se jen na jejich podpis,“ potvrdil informaci týdeníku Euro Paukner. A jak k tomu dodává jeden z odborníků, který se na trhu s uhlím pohybuje již několik let: „Nemohli zvolit lepší načasování.“

Kdo zaplatí konec

OKD je v insolvenci, o schopnostech jeho nového managementu kolují na trhu hrůzo strašné historky, na firemních účtech je stěží na výplaty a úhradu nejnutnějších závazků a do toho všeho potřebuje OKD nutně zavřít svůj Důl Paskov. OKD musí důl zavřít, protože i přes růst cen černého uhlí na trhu je ztrátový a rychlost, se kterou pálí firemní hotovost, potápí i další relativně ziskové provozy podniku. Jenže na to, aby byl zavřen, nemají těžaři dost financí, potřebují až stovky milionů korun mimo jiné na smluvní odstupné pro propuštěné horníky a podobně. Možností, jak sehnat peníze, přitom moc není.

Ministerstvo financí sice rozhodlo, že do OKD pošle prostřednictvím své akciové firmy Prisko zhruba 700 milionů korun, tyhle peníze se ale podle úvěrové smlouvy nemohou použít na sociální program v Paskově. „Musela by se změnit úvěrová smlouva a patrně i navýšit celková částka. Takové řešení ale na financích neprojde,“ tvrdí zdroj z Babišova ministerstva.

Jedinou možností tak patrně zůstává komoditní financování, se kterým přichází Paukner s Otavou. „Smlouvy, které nabízíme, jsou výhodnější pro OKD než pro nás,“ upozorňuje Paukner. Vzápětí ale dodává: „Pokud s naší nabídkou uspějeme, budeme pak velmi blízko u dalšího dění kolem OKD, to je pro nás hodně důležité, a to včetně jeho možného prodeje.“ Jinak řečeno Paukner a spol. převezmou obchod OKD, získají tak velký přehled o dalším dění ve firmě a na rozdíl od dalších případných zájemců budou mnohem lépe vědět, kde je reálná cena za koupi firmy, kde je možné ušetřit náklady, kam se musí investovat. „Být blízko OKD je dobré pro budoucnost,“ zdůraznil Paukner.

Vytáhněte kapesníky a utřete sliny

Paukner s Otavou patří v Česku mezi absolutní špičku v obchodování s komoditami. Svoje možné angažmá v OKD mají velmi dobře naplánované. Vše by se dalo shrnout konstatováním, že finance, na které je vyjde převzetí obchodu s uhlím, případně ovládnutí celé firmy, nehrají v plánu až tak zásadní roli. V sázce je mnohem víc. Vláda nad českým trhem s černým uhlím v době, kdy již OKD nebude existovat, a tahle doba není daleko.

Scénář podle týdeníku Euro by měl vypadat následovně: Nejprve od OKD převzít jeho obchod, poté firmu samotnou. Společnost, pokud to půjde, udržet v zisku.

A hlavně být u toho, až za pár let skončí s těžbou, tedy mít útlum zcela pod kontrolou. V ten okamžik přijde to nejdůležitější z celého plánu. Až budou velcí odběratelé OKD, jako jsou teplárny, železárny a podobně, hledat náhradu, přijít se svým náhradním řešením.

Polští těžaři, kteří již na česko­polských hranicích stojí v pozoru a sbíhají se jim sliny nad obchodní příležitostí, vytáhnou kapesníky a notně rozladěni se rozejdou do svých domovů. Zda se tak skutečně stane, hodně závisí na tom, jak se k navrhovaným smlouvám na komoditní financování postaví ministerstvo financí, management OKD a insolvenční správce firmy.

A jaká je vlastně aktuální situace v OKD Jediná zbývající společnost těžící v Česku černé uhlí, OKD, podala žalobu na své vlastníky a oslovila potenciální investory. Doufá, že vzestup cen na světovém trhu v posledních měsících jí umožní úspěšně projít reorganizací. Vyhráno ale nemá. Potřebuje slevu na odstupném dojednaném s odbory.

OKD, od jara v insolvenci, již na sebe navrhlo samotné vedení společnosti, od počátku listopadu hledá nového vlastníka.

Více než dvěma stovkám potenciálních zájemců byl rozeslán tzv. teaser se stručnou charakteristikou společnosti a dohodou o zachování mlčenlivosti, oproti jejímuž podpisu dostanou zájemci přístup k informačnímu memorandu a k vypracování indikativních nabídek. Na jejich základě jim bude zpřístupněn data­room, aby mohli předložit závazné nabídky.

To je standardní postup, používaný při prodeji jakékoli společnosti, jenže OKD není standardní společnost. Je v insolvenci a to podle českého práva znamená, že má kdokoli, tedy nejen věřitel, přístup k insolvenčnímu rejstříku a může sledovat vývoj situace ve firmě online. Ze zákona musejí být všechny podstatné informace zveřejněny v insolvenčním rejstříku. A ten prozrazuje víc než jinak mediálně vděčné žaloby OKD na matku New World Resources a na Zdeňka Bakalu. Ano, žalovaná suma je sice spektakulární (přes 24,5 miliardy korun), ale ekonomický přínos a dopad na výsledek insolvenčního řízení Nula.

V rejstříku je všechno

Lepší je ponořit se hlouběji. Týdeník Euro prostudoval v insolvenčním rejstříku poslední zápisy z věřitelského výboru, aby zmapoval situaci OKD. Reálná ekonomická bitva se odehrává někde úplně jinde. Jako obvykle jde o peníze.

V Dole Paskov dodnes dělá přes tisíc lidí a ti mají dostat na odstupném dohromady 600 milionů korun. Na to OKD jednoduše nemá peníze a vláda z pochopitelných a logických důvodů tenhle účet platit nehodlá. Hornické odbory rok tvrdošíjně trvaly na desetiměsíčním odstupném a doufaly, že si peníze nakonec vynutí na vládě. Teď se zdá, že budou rádi za variantu 3 + 1, tedy jeden plat navíc nad zákonnou povinnost.

Ze zápisu také vysvítá rostoucí animozita mezi odboráři: „Základní odborové organizace jsou rozděleny dle závodů a stavějí se nyní kvůli Paskovu proti sobě. Ostatní organizace mají zájem, aby ostatní provozy pokračovaly, a nejsou schopny ovlivnit kolegy z Paskova, aby snížili své nároky.“

Tohle jsou zhruba měsíc staré záznamy, ale v každém případě dávají tušit, že vyjednávání o sociálním programu jsou tvrdá, protože jde o stovky milionů korun jen pro horníky z Paskova, ale hlavně o precedens pro všechny další šachty, které bude nutné uzavřít buď proto, že jejich těžba bude neekonomická, anebo budou zkrátka vytěženy. Podle informací týdeníku Euro se od té doby vztahy mezi managementem a odbory vyhrotily a dnes jde buď o dosažení kompromisu, anebo o cestu do bankrotu.

