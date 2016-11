OKD může předložit reorganizační plán až v dubnu

Žádost o prodloužení lhůty zdůvodnilo vedení OKD především snahou o nalezení strategického partnera, bez nějž by podle něj reorganizace podniku nemohla být úspěšná. Strategický partner bude mít vliv jak na způsob provedení reorganizace, tak na výši uspokojení věřitelů, bude na něm záviset další těžba i případné propouštění. OKD už oslovilo více než 200 potenciálních investorů z celého světa, v prvním čtvrtletí příštího roku by se mohlo vědět, zda hledání partnera bylo úspěšné.

„Bez znalosti skutečnosti, zda se podařilo takového partnera najít, jaká je kupní cena a celá struktura transakce, nelze s dostatečnou určitostí uvést podstatné náležitosti reorganizačního plánu,“ uvedl v usnesení samosoudce Petr Kula.

Dalším důležitým faktorem nezbytným pro řádné vypracování reorganizačního plánu je znalecký posudek o ocenění majetkové podstaty OKD. Na vypracování tohoto posudku má však znalec lhůtu až do prvního března příštího roku. Také to bylo důvodem pro prodloužení lhůty na vypracování reorganizačního plánu.

V OKD se dál těží uhlí, i s dodavatelskými firmami tam pracuje okolo 12 tisíc lidí. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský minulý týden řekl, že firma nyní intenzivně pracuje na první fázi restrukturalizace, ve které se snaží o maximální těžbu v karvinské části těžebního revíru. Chce tam převést co nejvíce zaměstnanců ze ztrátového Dolu Paskov, který chce co nejdříve zavřít. Na to jí ale chybí peníze, které by musela vyplatit propuštěným horníkům, jichž by podle posledních informací bylo okolo 700.

Čelechovský minulý týden řekl, že na základě finanční analýzy a vyčíslených provozních i mimořádných nákladů OKD v prosinci předloží příslušným ministerstvům konkrétní požadavky na spolufinancování. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na to reagoval, že pro rozšíření státní podpory nevidí žádný důvod. Stát už poskytl firmě půjčku 700 milionů korun.

