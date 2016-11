Těžba na Dole Paskov skončí 31. března

V celém OKD pracuje i s dodavatelskými firmami zhruba 12 tisíc lidí. Na Dole Paskov pracuje asi 1600 kmenových zaměstnanců. Co nejvíce jich chce firma převést na ostatní šachty. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že pro ně firma připravila i finanční motivační program. Dalších 300 lidí bude v dole dál pracovat na jeho technické likvidaci.

„Přibližně pro 150 lidí je připraveno takzvané dobrovolné racio. To znamená, pokud se rozhodnou ukončit pracovní poměr dohodou, tak dostanou nějaké finanční odstupné,“ řekl Čelechovský. Zbývající zaměstnanci, kterých by zřejmě mohlo být okolo 500, dostanou výpověď a mohou dostat v závislosti na odpracovaných letech jako odstupné až sedminásobek měsíčního platu.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík uvedl, že odboráři špatně nesli původní návrh vedení OKD na uzavření Dolu Paskov k 31. lednu. Proto zahájili jednání se zaměstnavatelem, jehož výsledkem byl návrh oboustranné dohody, kterou představenstvo firmy schválilo v pondělí a věřitelský výbor dnes. „Výsledkem je uzavření Paskova a celý sociální komplex zajištění zaměstnanců. Je to kompromis, samozřejmě. Na jásání to není, ale je to nějaký kompromis do té špatné doby,“ řekl Pytlík.

„Toto řešení našlo pochopení v představenstvu společnosti i u zástupců odborových organizací, a z toho důvodu se k němu přiklonil i věřitelský výbor,“ řekl mluvčí OKD.

Právě odstupné pro propuštěné zaměstnance podle všeho bylo důvodem, proč OKD důl nezavřelo už dříve. Na vyplacení odstupného totiž firma neměla dostatek hotovosti. Stát už jí půjčil 700 milionů korun, tento měsíc firma sdělila, že na základě finanční analýzy a vyčíslených provozních i mimořádných nákladů v prosinci předloží příslušným ministerstvům konkrétní požadavky na spolufinancování. Na to už reagoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž prý pro rozšíření státní podpory nevidí žádný důvod.

O uzavření Dolu Paskov hovořilo OKD poprvé už v roce 2013. Chtělo tam těžbu ukončit na konci roku 2014. Místo toho se ale dohodlo se státem na prodloužení těžby.

