OKD požádá o prodloužení lhůty na reorganizační plán

„Na základě finanční analýzy a vyčíslených provozních i mimořádných nákladů řešení první fáze restrukturalizace OKD společnost v prosinci předloží příslušným ministerstvům konkrétní požadavky na spolufinancování,“ řekl mluvčí. O jakou částku by mělo jít, zatím není jasné.

Firma už podle mluvčího oslovila přes 200 domácích i zahraničních investorů, kteří by se mohli stát jejím strategickým partnerem. „Musí ovšem splňovat tu podmínku, že se budou podílet nejen na profinancování výroby, ale i na následném útlumu dolů. Firma OKD je nabízena jako celek,“ řekl Čelechovský.

Uvedl, že OKD nyní intenzivně pracuje na první fázi restrukturalizace OKD, která řeší maximální těžbu v karvinské části těžebního revíru. „S tímto cílem je spojen i nový model útlumu Dolu Paskov, a to snaha o maximální převod zaměstnanců z této lokality do karvinské části. K tomu účelu vedení společnosti připravuje i určitý motivační program,“ řekl Čelechovský.

Ztrátový Důl Paskov by firma chtěla co nejdříve zavřít. Chybí jí ale peníze, které by musela vyplatit propuštěným horníkům. Nyní v Paskově pracuje zhruba 1600 kmenových zaměstnanců OKD. Pokud by firma většinu z nich převedla jinam, bez práce by podle odborářů zůstalo okolo 700 lidí.

Firma OKD je od května v úpadku. Věřitelé v srpnu schválili její reorganizaci, původní termín pro předložení reorganizačního plánu má vypršet 12. prosince. V OKD se dál těží uhlí, i s dodavatelskými firmami tam pracuje okolo 12 tisíc lidí.

Čtěte dále: