Nikdo není imunní. Stroje nahradí třetinu bankéřů

Postupující digitalizace podle všeho neušetří ani zaměstnance investičních bank – zřídel finančního sektoru. I ty s přechodem na moderní technologie propustí třetinu zaměstnanců. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti McKinsey. Nadcházející změny se projeví pravděpodobně už během několika málo let.

Kognitivní technologie, neboli programy či stroje schopné plnit úkoly, které byly dosud vyhrazené lidskému mozku, jsou už natolik levné, že se je vyplatí bankám nasadit i v hlavním předmětu jejich podnikání jako například v obchodu. Bankám tyto automatizované procesy přinesou tu výhodu, že – řečí McKinsey – uvolní kapacity a dovolí zaměstnancům, aby se věnovali úkolům s větší přidanou hodnotou.

„Ten trend výrazně posiluje a finanční sektor během následujících dvou až tří let zásadně promění,“ předpovídá jeden z autorů studie společnosti McKinsey Jared Moon. Poradenská společnost očekává, že tzv. kognitivní technologie připraví o práci 20 až 30 procent obchodníků.

Robotická konkurence

Postupující automatizace znepokojuje i zaměstnance finančních domů, kteří se obávají, že je nahradí stroje. Podle průzkumu, který provedla profesní sociální síť LinkedIn, si čtvrtina z více než 1000 oslovených finančníků dělá starosti, že digitální automatizace povede ke snižování stavů. Speciální programy a stroje už totiž dokáží objasňovat klíčové pasáže smluv, radit klientům a – na rozdíl od lidí – to dokáží dělat opravdu ve velkém.

Firmy, které na tento fenomén včas zareagovaly, se propouštění vyhnou. „Technika dá jejich expertům dostatek času na to, aby se ve své branži zaměřili na jiné práce,“ upřesňuje Moon s tím, že zaměstnanci si budou muset osvojovat nové dovednosti. Ubude manuálních prací a naopak bude třeba více analyzovat, transformovat a proměňovat,“ dodává Moon.

Jak upozorňuje týdeník Wirtschaftswoche, optimistické závěry citované studie mají oporu i ve slovech Jamie Dimona, šéfa JPMorgan Chase & Co. Ten v červnu prohlásil, že technologie přinesou nové příležitosti a zkrotí náklady. Dimon také předpověděl, že počet zaměstnanců jeho banky, která je největší bankou ve Spojených státech, se v následujících 20 letech buď nezmění, nebo ještě naroste. Jinak vývoj odhaduje Daniel Nadler, šéf společnosti Kensho, zabývající se analýzami i programováním strojů. Jak řekl deníku New York Times, počet zaměstnanců dalšího významného hráče, banky Goldman Sachs, během 10 let významně klesne.

McKinsey ve své studii předpovídá, že banky, které se vydají cestou automatizace, budou efektivnější, inovativnější a rychlejší. Ti z jejich konkurentů, kteří ale okamžik pro technologickou proměnu promarní, už zřejmě neudrží krok.

O tom, do jaké míry nové technologie snižují stavy v bankovnictví, svědčí i zkušenost Garyho Cohna, který loni odstoupil z vedení investiční banky Goldman Sachs. V roce 2011 investorům řekl, že banka především díky technologiím mohla snížit počet zaměstnanců z řad obchodníků s akciemi za uplynulou dekádu o více než polovinu. Podobným vývojem podle něj prošla i oblast devizových obchodů.

