Centrální banky přibrzdí „mejdan na trzích“

S přitvrzováním měnové politiky začala americká centrální banka Fed již v prosinci 2015 a stále zlehka zvyšuje sazby, které se z nuly dostaly na 1,0 až 1,25 procenta. Guvernérka americké centrální banky Janet Yellenová sice včera povzbudila světové burzy k růstu, když uvedla, že růst sazeb bude postupný, ale trhům unikla jedna významná věc.

Yellenová totiž zároveň prohlásila, že Fed začne s rozprodejem cenných papírů, které nakoupil během takzvaného kvantitativního uvolňování, kdy sypal do ekonomiky desítky miliard dolarů měsíčně. Výsledkem bylo nafouknutí bilance Fed do obřích rozměrů. Ještě v září 2008 totiž spravovala americká centrální banka majetek v hodnotě pod jedním bilionem dolarů. Dnes jeho bilance dosahuje 4,5 bilionu dolarů.

A cenné papíry nyní Fed začne konečně prodávat, což bude tlačit ceny státních dluhopisů a cenných papírů krytých hypotékami dolů. Zároveň to povede ke stahování peněz z oběhu, což znamená zpřísnění měnové politiky v USA.

Trump chce střídání v čele Fedu. Přečtěte si více

Rozprodej cenných papírů přitom přijde v době, kdy se dluh Spojených států naopak navyšuje stále rychleji. Výsledkem tak může být rychlý růst tržních sazeb, což se odrazí i na ocenění amerických akcií, které se prodávají za násobky zisků výrazně nad svým historickým standardem.

Fed ale není jediná centrální banka, která začíná přitvrzovat. Ve středu zvýšila sazby poprvé po téměř sedmi letech Bank of Canada, což už vyvolalo na trzích obavy, že dojde k poklesu cen realit, které v minulých letech vyletěly prudce vzhůru.

O zdražení peněz v ekonomice uvažuje přitom celá řada dalších centrálních bankéřů včetně tuzemských. Zřejmě si začínají uvědomovat, že pumpovali peníze do ekonomik příliš dlouho a v příliš velkém objemu, což vyhnalo cenu aktiv po celém světě do absurdních výšek. Je proto nutné, aby party ukončili co nejdříve, než nastane na trzích pořádná mela.

Přečtěte si další komentáře autora: