Trh nad propastí: americkým akciím hrozí významný propad

Ceny akcií, ale rovněž dluhopisů jsou podle expertů příliš vysoko. Investoři přesto zůstávají klidní. „Předpoklad pro významnou korekci na trzích tu je,“ uvedl pro CNBC Mark Zandi, hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics.

Podobný názor má rovněž britský ekonom Sony Kapoor, který měl mimochodem přednášku na letošním setkání certifikovaných finančních analytiků CFA Society Czech Republic. „Dojde k významné korekci na amerických kapitálových trzích. Lepší by bylo, kdyby k tomu došlo raději dříve než později, protože pozdější korekce by více poškodila celou ekonomiku,“ uvedl pro server Euro.cz Kapoor.

Čím hlubší propad by trhy potkal, tím negativněji by se odrazil například ve spotřebě amerických domácností. Ty by při výrazném poklesu akcií, v nichž mají uložené peníze, zchudly a ztratily by chuť utrácet. Výsledkem by byl pomalejší ekonomický růst v USA.

Americké burzy přitom čelí celé škále hrozeb. Ocenění firem neodpovídá jejich finančnímu zdraví a vývoji americké ekonomiky. Na růstu akcií se navíc podílela očekávání spojená s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která se však zatím nenaplňují. Podle hlavního ekonoma RDQ Economics Johna Rydinga se čekalo, že zvolení Trumpa a jeho kroky v oblasti ekonomiky vykompenzují přísnější politiku americké centrální banky Fed.

„Jsou dva faktory, proč zejména americké burzy prudce rostou. Prvním jsou očekávání ohledně snížení korporátních daní a druhým ohledně zvýšených výdajů na infrastrukturu,“ sdělil Kapoor s tím, že Trump hodlá zároveň dělat politiku, která bude přátelštější k byznysu: mimo jiné uvolnit regulace v oblasti energetiky a financí. Pokud bude dál zůstávat jen u slibů, trhy vystřízliví a bude následovat propad cen akcií.

Podle Kapoora navíc Trump není pro ekonomický vývoj žádným pozitivem, což však investoři zatím nevnímají. „Prudký růst trhu při tom, jakou hrozbu pro globální a americkou ekonomiku představuje Trump a jeho politika, je šokující. A to pochopitelně nemůže trvat věčně,“ zdůraznil Kapoor.

Kromě nenaplněných očekávání může americké burzy nepříznivě ovlivnit zpřísněná politika Fedu, který začne prodávat své portfolio cenných papírů (zejména státní dluhopisy a hypoteční zástavní listy), což bude tlačit jejich cenu dolů. Podle investičního stratéga Russell Investments Stephena Wooda by to mohlo způsobit konec býčího trhu na akciových trzích, který trvá již přes osm let.

Finančníci proto doporučují investorům, aby vybrali aspoň část zisků. K investicím pak doporučují trhy v Evropě a Asii a rozvíjející se trhy.

