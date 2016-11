Kiska junior: Všude to vede nějaký Andrej

Syn slovenského prezidenta Andrej Kiska mladší je v Česku úspěšným byznysmenem, jehož prací je vyhledávat startupy a do těch slibných investovat. Za tuto svou činnost dostal nyní dokonce ocenění v kategorii nejlepší investor roku. Byznysem ale jeho česká mise nekončí. Jak v rozhovoru pro týdeník Euro přiznává, navštívilo ho několik tuzemských prezidentských kandidátů, kteří by chtěli zopakovat úspěch jeho otce a hledají vhodný recept. Zatím jim ho ale nepředal. „Každý si musí najít to svoje. Ne se vymezit vůči soupeři a zkopírovat příběh ze Slovenska,“ usmívá se absolvent University of Virginia.

Dočetl jsem se, že jste otci rozmlouval kandidaturu na prezidenta. Proč?

Byl to trochu můj sobecký zájem. Věděl jsem, že přijde tlak na rodinu, že otce uvidíme méně, a když, tak v exponovaných situacích. To všechno se nakonec potvrdilo, ale jeho ta práce velmi baví a jsem rád, že je tak spokojený. Je to pro něj největší charitativní projekt, který dosud udělal. My jako rodina se na něm podílíme ztrátou soukromí a tím, že se méně vidíme. Na druhé straně ale otec jednoznačně dělá to, o čem je přesvědčen, že je pro Slovensko dobré.

A vy za jeho kroky stojíte? Myslím tím třeba kritizované setkání s dalajlamou.

Jednoznačně za jeho kroky stojím a stejně tak stojím za hodnotami, které do naší země přinesl. Když se obecně podíváte na západní svět, zažíváme úpadek liberální demokracie. Otec je jedním z mála čelných představitelů nějaké země, ve které takový trend nenastal. Přesněji řečeno nastal opačný, když se autokratičtí, východně orientovaní nebo chcete-li antiliberálnědemokratičtí lídři k moci nedostali. Už jen tím, že premiér Fico prezidentské volby nevyhrál, udělal podle mého otec velkou službu společnosti.

Přemýšlíte o tom, že byste se také někdy pustil do politiky?

Už jen s ohledem na to, co vidím, vím, že musím projít dlouhým vývojem, než budu mít věk a zkušenosti na to, abych tuhle charitativní práci dělal. Je neskutečné, co všechno musíte obětovat kvůli tomu, abyste mohli zemi pomoci a bojovat proti establishmentu, který tam je. Ta cena je opravdu vysoká. Leckdy si ji ani neuvědomujete, ale platíte ji každý den. Třeba tím, že odpovídáte na takovéhle otázky.

Jak z vaší zkušenosti vnímáte rozdíl mezi českou a slovenskou politikou?

Podobnost je jasná. Všude to vede nějaký Andrej ze Slovenska. A co se týká odlišností, určitě nějaké najdete na prezidentské i parlamentní úrovni. Na druhé straně jsme si do značné míry blízcí. Nemám žádné ambice a mohu jen očekávat, co přinesou české prezidentské volby. Je tam několik zajímavých kandidátů, které sleduji.

